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    Интерес второго тайма

    «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу 4-го марта

    Серия A Футбол Италии Милан Интер Календарь Серии А
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    Антонио Кандрева
    Антонио Кандрева
    The Peoples Person
    В 27-м туре итальянской Серии А 4-го марта на «Сан-Сиро» состоится встреча «Милана» и «Интера». Матч начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на «Милан» — «Интер».

    «Милан»

    «Дьяволы» не проигрывают уже 13 матчей во всех турнирах. Дженнаро Гаттузо подтянул свою команду на седьмое место, и теперь она отстает от зоны еврокубков на пять забитых мячей. Именно из-за разницы голов шестое еврокубковое место занимает «Сампдория», а не команда Гаттузо.

    Сейчас у «Милана» тяжелый график. За конец февраля команда сыграла важные матчи против «Ромы» в чемпионате (победа 2:0) и «Лацио» в Кубке Италии (0:0 в первом матче и победа по пенальти во втором поединке).

    Календарь и таблица Серии А

    Сюда же можно причислить и противостояние с той же «Сампдорией», которую «россонери» вполне заслуженно обыграли 1:0. Но пировать рано, ведь впереди у «дьяволов» «Интер» и два матча против «Арсенала» в Лиге Европы. Сможет ли выдержать «Милан» такой график?

    «Интер»

    В средине февраля «Интер» прервал свою безвыигрышную серию из восьми матчей во всех турнирах. С одной стороны, за этот период команда Лучано Спаллетти добыла очки в очных противостояниях с лидерами чемпионата («Рома», «Лацио»).

    Ближайшие события

    С другой, такое количество ничьих (пять подряд) не позволяет сейчас «нерадзурри» входить в тройку самых сильных команд Италии.

    В последних трех играх «Интер» добыл две победы и проиграл «Дженоа» на выезде (0:2). Во всех этих поединках заметна тенденция к более активной игре во втором тайме. Подопечные Спаллетти больше били, больше попадали в створ и забили три гола из четырех именно во вторые 45 минут матчей.

    Прогноз

    Обе команды довольно часто попадают в положение «вне игры». За 26 туров «Милан» залез в офсайд 64 раза (в среднем 2,46 за игру), «Интернационале» — 60 раз (в среднем – 2,4 за игру). Предлагаем ближе к матчу или даже в лайве поставить на тотал офсайдов. По-нашему, команды залезут во вне игры как минимум трижды на двоих.

    2,10«2-й тайм > 1-го тайма»

    Сейчас можем поставить результативность таймов. «Интер» по-прежнему одна из самых малопропускающих команд Серии А – 21 пропущенных мяч. Думаем, что первый тайм отобороняться «на ноль» вполне реально для «нерадзурри». Потому ставим «2-й тайм > 1-го тайма» за 2,10.

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