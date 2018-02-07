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    «Красно-белые» оставили победы на ЛЕ

    «Спартак» — «Спарта». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 7 февраля

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    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
    В среду, 7 февраля, в контрольном поединке московский «Спартак» сыграет с пражской «Спартой». Начало игры в 20:30 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Спарта».

    «Спартак»

    «Красно-белые» очень неудачно провели первый контрольный матч. Защитник Георгий Джикия получил повреждение в игре с китайским клубом «Шанхай Шанган». «Гладиаторы» уступили в этой встрече со счетом 0:1. Затем москвичи проиграли «Астане» (2:3) из Казахстана.

    В третьем контрольном поединке «Спартак» расписал мировую с болгарским ЦСКА (0:0). Последняя товарищеская игра закончилась еще одним поражение. Столичная команда проиграла китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2).

    В чемпионате России подопечные Массимо Карреры после 20-ти матчей занимают третье место. В активе московской команда 37-м очков.

    Ближайшие события

    Пять последних поединков в РФПЛ «Спартак» выиграл. В последнем туре был разгромлен ЦСКА со счетом 3:0. Общий счет этих встреч — 14:3.

    «Спарта»

    Чешская команда одержала победы во всех своих контрольных поединках, проведенные в этом году. В этих поединках «Спарта» смогла отличиться 19-ть раз.

    Примечательно, что «красные» смогли одолеть недавнего соперника москвичей. Переиграли китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 3:0.

    Команда Андреа Страмаччони в чемпионате Чехии занимает только пятое место. Первый круг принес пражскому клубу 28-м баллов. До первой строчки — 18-ть очков.

    1,60обе команды забьют: да

    «Спарта» в последних пяти официальных матчах смогла победить только в трех играх. Все эти виктории она одержала на своем поле.

    Прогноз

    «Спартаку» никак не удается победить в контрольном поединке. Первый товарищеский матч в этом году принес московской команде травму Георгию Джикии. Футболист выбыл до конца сезона.

    Исходя из статуса матча, рискнем предположить, что оппоненты сыграют в открытый футбол. И это должно принести забитые мячи. Наш прогноз — обе команды забьют: да за 1,60.

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