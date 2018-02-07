«Спартак» — «Спарта». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 7 февраля

«Спартак»

«Красно-белые» очень неудачно провели первый контрольный матч. Защитник Георгий Джикия получил повреждение в игре с китайским клубом «Шанхай Шанган». «Гладиаторы» уступили в этой встрече со счетом 0:1. Затем москвичи проиграли «Астане» (2:3) из Казахстана.

В третьем контрольном поединке «Спартак» расписал мировую с болгарским ЦСКА (0:0). Последняя товарищеская игра закончилась еще одним поражение. Столичная команда проиграла китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2).

В чемпионате России подопечные Массимо Карреры после 20-ти матчей занимают третье место. В активе московской команда 37-м очков.

Пять последних поединков в РФПЛ «Спартак» выиграл. В последнем туре был разгромлен ЦСКА со счетом 3:0. Общий счет этих встреч — 14:3.

«Спарта»

Чешская команда одержала победы во всех своих контрольных поединках, проведенные в этом году. В этих поединках «Спарта» смогла отличиться 19-ть раз.

Примечательно, что «красные» смогли одолеть недавнего соперника москвичей. Переиграли китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 3:0.

Команда Андреа Страмаччони в чемпионате Чехии занимает только пятое место. Первый круг принес пражскому клубу 28-м баллов. До первой строчки — 18-ть очков.

1,60обе команды забьют: да

«Спарта» в последних пяти официальных матчах смогла победить только в трех играх. Все эти виктории она одержала на своем поле.

Прогноз

«Спартаку» никак не удается победить в контрольном поединке. Первый товарищеский матч в этом году принес московской команде травму Георгию Джикии. Футболист выбыл до конца сезона.

Исходя из статуса матча, рискнем предположить, что оппоненты сыграют в открытый футбол. И это должно принести забитые мячи. Наш прогноз — обе команды забьют: да за 1,60.

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