«Эйбар» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу 3 февраля

«Эйбар»

«Оружейники» начали новый 2018 год с волевой выездной победы над «Лас-Пальмасом» (2:1), которая стала для команды Хосе Луиса Мендилибара третьей подряд — в конце декабря дома они обыграли «Валенсию» (2:1) и «Жирону» (4:1).

Но после выездного успеха наступила неудачная полоса — на своем поле «Эйбар» проиграл мадридскому «Атлетико» (0:1), после чего дома же поделил очки с «Малагой» (1:1), а на выезде сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1), в обоих случаях пропустив первым, но отыгравшись.

В результате после 21 тура «Эйбар» с 29 очками занимает 8 место, всего на 4 очка отставая от еврокубковой зоны.

1,83«Севилья» выиграет один из таймов Разница мячей 26-33, лучший бомбардир — Шарлес с 6 голами, еще 5 мячей у Жоана Жордана, 3 гола забили Такаси Инуи, Серхи Энрич и Кике.

В предстоящем матче из-за травм не сыграют защитник Паулу Оливейра, хавбеки Педро Леон и Фран Рико, и нападающие Шарлес и Серхи Энрич.

«Севилья»

Андалусийцы разрываются, играя на два фронта. В начале января они в Кубке Испании обыграли «Кадис» (2:0 дома и 2:1 в гостях), зато в рамках Примеры проиграли «Бетису» (3:5) на выезде и «алавесу» (0:1) дома.

В четвертьфинале Кубка севильцы прошли мадридский «Атлетико» (2:1 в гостях и 3:1 дома), в промежутке между матчами победив дома «Эспаньол» (3:0).

Затем дома подопечные Винченцо Монтеллы упустили победу над «Хетафе» (1:1), а в первом полуфинальном матче Кубка Короля «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Леганесом» (1:1).

После 21 тура Примеры «Севилья» находится на 6-м месте с 33 очками. Разница мячей 27-29, лучшие бомбардиры с 5 голами Луис Муриэль и Виссам Бен-Йеддер, еще 3 гола забил Клеман Ленгле.

1,95«Севилья» забьет первой В предстоящем матче могут не сыграть из-за травм защитники Даниэл Каррису, Себастьен Коршья, Симон Кьер и хавбек Стивен Н'Зонзи.

В матче первого круга «Севилья» победила со счетом 3:0. В прошлом сезоне севильцы дома взяли верх над «Эйбаром» со счетом 2:0, на на выезде сыграли со счетом 1:1. Та же история и сезоном ранее — 1:0 дома и 1:1 в гостях.

Прогноз

Букмекеры не видят фаворита в матче — коэффициент на победу обеих команд составляет 2,62 а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,40.

1,5Тотал «Эйбара» меньше 1,5 «Севилье» после выезда в «Эйбар» предстоит ответный матч за выход в финал Кубка. Учитывая ничью в первом матче, Монтелла предпочтет экономить силы, устроив ротацию. К тому же последние пару лет в Эйбаре севильцы не побеждают. У «Эйбара» свои проблемы — травмы в линии атаки. Вряд ли стоит ждать результативного матча, встреча может закончиться ничьей со счетом 0:0 или 1:1.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,70 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,80, а также фору «победа Эйбара +1 гол» — за 1,44.

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