«Сельта» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 29 января

«Сельта»

«Кельты» вплотную приблизились к зоне еврокубков. Они отстают от «Севильи» на 4-е очка. Подопечные Хуана Карлоса Унсуэ после 20-и игр Примеры занимают 8-е место. В этих поединках они смогли заработать 28-м баллов.

В январе «Сельта» провела уже пять поединков. Сыграла два матча против «Барселоны» в Кубке Короля. Первая игра в Виго закончилась со счетом 1:1. В ответной игре «Барса» забила в ворота «небесных» пять безответных мячей.

Игры чемпионата принесли «Сельте» семь баллов. На «Балаидосе» смогла отобрать очки у мадридского «Реала» (2:2). Затем «кельты» переиграли «Леванта» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:1) на выезде.

Команда Унсуэ последний раз побеждала «Бетис» в 2014 году. После той встречи оппоненты провели еще пяти игр. Две победы одержал «Бетис». Три поединка закончились вничью.

В лазарете команды находятся защитник Кевин и полузащитник Пабло Эрнандес. Небольшой шанс появиться на поле у нападающего Тео Бонгонды.

«Бетис»

Подопечные Кике Сетьена всего на один балл отстают от своего предстоящего соперника. Но в турнирной таблице занимают только 12-е место.

В национальном первенстве «бело-зеленые» в последних пяти матчах одержали три победы. Еще два поединка проиграли. Победили «Малагу» (2:0), «Севилью» (5:3) и «Леганес» (3:2). Уступили «Атлетику» из Бильбао (0:2) и «Барселоне» (0:5).

«Гелиополис» только три матча в сезоне закончил вничью. Последний раз «Бетис» расписал мировую в конце ноября. В игре 13-го тура команда Сетьена поделила очки с «Жироной» (2:2).

1,78победа «Сельты»

До сих пор в лазарете «бело-зеленых» находятся нападающие Джоэл Кэмпбелл (1 гол в сезоне) и Антонио Санабриа (7 мячей). Защитник Антонио Барраган еще может успеть восстановиться к предстоящему поединку.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам. Шансы на победу «Сельты» — 1,78, победу «Бетиса» — 4,30, ничья – 4,10.

«Кельты» не могут победить «бетикос» вот уже пять матчей кряду. Но на данный момент «Сельта» выглядит предпочтительней своего соперника. Главный бомбардир «небесных» Яго Аспас (12 мячей) в строю. А вот у «Бетиса» лучший бомбардир Антонио Санабриа (7 мячей) травмирован.

«Сельта» должна победить своего предстоящего соперника и продолжить погоню за место в еврокубках на следующий сезон.

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