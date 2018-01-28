«Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 января

«Марсель»

«Провансальцы» на данный момент имеют серию из шести побед кряду во всех турнирах. За этот период «южане» в чемпионате переиграли «Труа» (3:1) и «Страсбург» (2:0) дома. На выезде одолели «Ренн» (3:0) и «Кан» (2:0).

В Кубке Франции победили «Валансьен» (1:0) в дополнительное время и «Эпиналь» (2:0).

«Марсель» после 22-х матчей Лиги 1 расположился на 3-м месте в турнирной таблице. У команды 47-м зачетных баллов. «Бело-голубые» всего на одно очко опережают своего предстоящего соперника. Отставание от первого места — 9-ть баллов.

Команда Руди Гарсии проиграла в игре первого круга с крупным счетом (1:6). «Олимпик» последний раз побеждал монегасков в 2015 году (2:1). После той встречи оппоненты провели пять встреч. И только одну «Марсель» не проиграл. Общий счет этих матчей 19-6 в пользу «Монако».

Не помогут своей команде полузащитник Грегори Сертик и защитник Джордан Амави.

«Монако»

Подопечные Леонарду Жардима в таблице Лиги 1 расположились вслед за своим предстоящим соперником. В их активе 46-ть очков в 22-х поединках.

На этой недели монегаски успели провести кубковый матч. На своем поле они принимали «Лион». И уступили со счетом 2:3.

В чемпионате Франции «красно-белые» имеют серию из семи матчей без поражений. Январские поединки принесли в их копилку только пять баллов. Не смогли обыграть «Монпелье» (0:0) в гостях и «Ниццу» (2:2) дома. И только в последнем туре на «Луи II» одолели «Мец» (3:1).

В лазарете команды защитник Жюльен Серрано и полузащитник Адама Траоре. Под большим вопросом принять участие в предстоящем поединке у защитников Жорже и Жемерсона. Так же может не сыграть и нападающий Адама Диахаби.

Прогноз

По мнению букмекеров «Марсель» будет фаворитом этого поединка. И это не удивительно. Ведь «южане» выиграли последние шесть игр. В пяти из них они не пропускали. Еще «Марсель» будет всеми силами стараться отомстить за унижение в матче первого круга.

1,95победа «Марселя»

Монегаски на выезде выступают в этом сезоне не очень уверенно. Смогли добыть только четыре победы над откровенно слабыми командами.

«Марсель» на данный момент выглядит сильнее «Монако». И, скорее всего, обыграет монегасков. Ставка победа «Марселя» за 1,95 наше предложение.

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