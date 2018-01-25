«Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

«Локомотив»

Московский «Локомотив» продолжает вести подготовку к матчам в ЛЕ и чемпионате России. Подопечные Семина 18 января провели свой первый контрольный поединок. Закончилась эта игра разгромным поражением от швейцарского «Люцерна» со счетом 0:3.

Сегодня «красно-зелёные» сыграют с бронзовым призером чемпионата Китая. 25 января сразятся с ЦСКА София, а через два дня сыграют с шведским «Эстерсундом».

«Железнодорожники» в официальных поединках имеют серию из шесть побед подряд. Одержали четыре победы в чемпионате России и две в Лиге Европы.

«Локомотив» после 20-ти матчей РФПЛ уверенно лидирует. Команда Юрия Семина на 8-м баллов опережает ЦСКА и «Спартак».

ЦСКА София

«Армейцы» из Софии после 20-ти проведенных поединков в чемпионате Болгарии расположились на 2-м месте. Команда смогла заработать 47-м баллов и только на один пункт отстает от «Лудогорца».

ЦСКА на внутренней арене не знает поражений уже 22-и матча. Последний раз «красные» проиграли 22 июля 2017 года. Уступили своему главному конкуренту «Лудогорцу» со счетом 0:1.

В декабре ЦСКА провел три поединка и во всех одержал победы. Переиграли в играх чемпионата «Витоша Бистрицу» (2:0) и «Берое» (6:0). А в 1/4 финала кубка Болгарии выбили своего главного конкурента «Лудогорец» (2:1).

1,70обе забьют: да

Команды встречались год назад в товарищеском поединке. Тогда победу праздновали болгарские футболисты со счетом 2:1.

Прогноз

Небольшое преимущество букмекеры отдают москвичам. Шансы на победу «Локомотива» оценивают в 1,80. Победа болгарского клуба — 3,60, ничья — 3,25.

Оппоненты в прошлом году провели между собой контрольный поединок. Викторию праздновали «армейцы» из Софии. Команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, поэтому считаем, что они смогут обменяться голами. Наш прогноз — обе забьют: да за 1,70.

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