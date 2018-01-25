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    Третий матч «красно-зелёных»

    «Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

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    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»
    Во четверг, 25 января, московский «Локомотив» в контрольном поединке встретится с болгарским ЦСКА. Начало матча в 14:00 по мск.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» продолжает вести подготовку к матчам в ЛЕ и чемпионате России. Подопечные Семина 18 января провели свой первый контрольный поединок. Закончилась эта игра разгромным поражением от швейцарского «Люцерна» со счетом 0:3.

    Сегодня «красно-зелёные» сыграют с бронзовым призером чемпионата Китая. 25 января сразятся с ЦСКА София, а через два дня сыграют с шведским «Эстерсундом».

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    Ак Барс — ЦСКА2,00 Локомотив — Тяньцзинь Цюаньцзянь1,65 Чикаго — Тампа-Бэй1,90 Севилья — Атлетико1,72 Бристоль Сити — Манчестер Сити1,63 Макара — Депортиво Тачира1,62 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 ПСЖ — Генгам1,73 Даллас — Флорида2,06 Сент-Луис — Оттава1,97 Монако — Лион1,71 Реал Мадрид — Леганес2,04 Алавес — Валенсия1,81 Арсенал — Челси1,84 Лацио — Удинезе1,69 Локомотив — ЦСКА София1,70 Страсбур — Лилль2,31 Все прогнозы на спорт

    «Железнодорожники» в официальных поединках имеют серию из шесть побед подряд. Одержали четыре победы в чемпионате России и две в Лиге Европы.

    «Локомотив» после 20-ти матчей РФПЛ уверенно лидирует. Команда Юрия Семина на 8-м баллов опережает ЦСКА и «Спартак».

    ЦСКА София

    «Армейцы» из Софии после 20-ти проведенных поединков в чемпионате Болгарии расположились на 2-м месте. Команда смогла заработать 47-м баллов и только на один пункт отстает от «Лудогорца».

    ЦСКА на внутренней арене не знает поражений уже 22-и матча. Последний раз «красные» проиграли 22 июля 2017 года. Уступили своему главному конкуренту «Лудогорцу» со счетом 0:1.

    В декабре ЦСКА провел три поединка и во всех одержал победы. Переиграли в играх чемпионата «Витоша Бистрицу» (2:0) и «Берое» (6:0). А в 1/4 финала кубка Болгарии выбили своего главного конкурента «Лудогорец» (2:1).

    1,70обе забьют: да

    Команды встречались год назад в товарищеском поединке. Тогда победу праздновали болгарские футболисты со счетом 2:1.

    Прогноз

    Небольшое преимущество букмекеры отдают москвичам. Шансы на победу «Локомотива» оценивают в 1,80. Победа болгарского клуба — 3,60, ничья — 3,25.

    Оппоненты в прошлом году провели между собой контрольный поединок. Викторию праздновали «армейцы» из Софии. Команды редко когда уходят с поля без забитого мяча, поэтому считаем, что они смогут обменяться голами. Наш прогноз — обе забьют: да за 1,70.

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    Смогут ли «железнодорожники» обыграть китайцев?«Локомотив» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
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