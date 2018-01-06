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    Какой будет старт Монтеллы в Ла Лиги?

    «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 января

    Примера Футбол Испании Севилья Бетис
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    Футболисты «Севильи»
    Футболисты «Севильи»
    sevillafc.es
    В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» 6 января примет «Бетис». Матч начнется в 22:45 по Москве.

    «Севилья»

    Из восьми домашних матчей проведенных в этом сезоне, севильцы победили в шести играх и два поединка свели вничью. К тому же «красно-белые» в этих встречах пропустили только три мяча.

    После 17-ти проведенных матчей чемпионата «Севилья» расположилась на пятой строчке турнирной таблицы. В этих играх подопечные (теперь уже) Монтеллы смогли собрать 29 баллов. Отставание от мадридского «Реала» составляет два очка, но «сливочные» имеют игру в запасе.

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    «Севилья» будет очень тяжело в этом сезоне попасть в Топ-4 испанской Примеры. Ведь соперникам, которые расположились выше их в чемпионате, севильцы уступили с общим счетом 1:13. Что правда все игры они провели на выезде.

    На данный момент «красно-белые» вот уже как три поединка не могут победит в Ла Лиги. В этих встречах «нервионцы» смогли заработать только один балл.

    «Бетис»

    Подопечные Кике Сетьена очень не стабильная команда. «Бело-зеленые» могут обыграть «Реал» (1:0) на его поле, а через некоторое время проиграть «Эйбару» со счетом 0:5.

    В декабре «бетикос» успели провести четыре встречи. Эти матчи принесли команде одну победу и три поражения. «Бетис» смог победить на выезде «Малагу» (2:0). В других поединках проиграли, так и не сумев распечатать ворота соперников.

    Не помогут в этой игре лучший нападающий этого сезона Антонио Санабриа (7 мячей) и полузащитник Андрес Гуардадо. Так же не сыграет защитник Жорди Амат, получивший красную карточку в прошлом туре.

    Прогноз

    Фаворитом этого матча букмекеры считают «Севилью», оценивая их шансы в 1,52. На победу «Бетиса» предлагают 5,90, ничья — 4,80.

    1,81победа «Севильи» с форой (-1)

    Севильцам, чтобы продолжать бороться за попадание в Топ-4, необходимо побеждать таких соперников как «Бетис». К тому же лучший бомбардир «бело-зеленых» пропускает предстоящий матч.

    Скорее всего «нервионцы» одержат победу в этой встречи. И поэтому мы предлагаем поставить на победу «Севильи» с форой (-1) за 1,81.

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