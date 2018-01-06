«Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 января

«Севилья»

Из восьми домашних матчей проведенных в этом сезоне, севильцы победили в шести играх и два поединка свели вничью. К тому же «красно-белые» в этих встречах пропустили только три мяча.

После 17-ти проведенных матчей чемпионата «Севилья» расположилась на пятой строчке турнирной таблицы. В этих играх подопечные (теперь уже) Монтеллы смогли собрать 29 баллов. Отставание от мадридского «Реала» составляет два очка, но «сливочные» имеют игру в запасе.

«Севилья» будет очень тяжело в этом сезоне попасть в Топ-4 испанской Примеры. Ведь соперникам, которые расположились выше их в чемпионате, севильцы уступили с общим счетом 1:13. Что правда все игры они провели на выезде.

На данный момент «красно-белые» вот уже как три поединка не могут победит в Ла Лиги. В этих встречах «нервионцы» смогли заработать только один балл.

«Бетис»

Подопечные Кике Сетьена очень не стабильная команда. «Бело-зеленые» могут обыграть «Реал» (1:0) на его поле, а через некоторое время проиграть «Эйбару» со счетом 0:5.

В декабре «бетикос» успели провести четыре встречи. Эти матчи принесли команде одну победу и три поражения. «Бетис» смог победить на выезде «Малагу» (2:0). В других поединках проиграли, так и не сумев распечатать ворота соперников.

Не помогут в этой игре лучший нападающий этого сезона Антонио Санабриа (7 мячей) и полузащитник Андрес Гуардадо. Так же не сыграет защитник Жорди Амат, получивший красную карточку в прошлом туре.

Прогноз

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Севилью», оценивая их шансы в 1,52. На победу «Бетиса» предлагают 5,90, ничья — 4,80.

1,81победа «Севильи» с форой (-1)

Севильцам, чтобы продолжать бороться за попадание в Топ-4, необходимо побеждать таких соперников как «Бетис». К тому же лучший бомбардир «бело-зеленых» пропускает предстоящий матч.

Скорее всего «нервионцы» одержат победу в этой встречи. И поэтому мы предлагаем поставить на победу «Севильи» с форой (-1) за 1,81.

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