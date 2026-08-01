В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 2 августа состоится поединок Уильяма Сепеды и Ламонта Роуча за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Уильям Сепеда

Турнирное положение: Сепеда ранее владел временным титулом WBC в легком весе и уже оспаривал полноценный чемпионский пояс. Однако стать неоспоримым королем дивизиона у него не вышло.

Последние бои: В июле прошлого года мексиканец единогласным решением судей уступил Шакуру Стивенсону в бою за титул WBC — это единственное поражение в его карьере. До этого он дважды подряд обыграл Тевина Фармера, сначала раздельным, а затем большинством голосов судей, защищая временный титул.

Состояние бойца: За карьеру Сепеда одержал 27 побед нокаутом из 34-х боев. Но поражение от Стивенсона показало, что против техничного и подвижного соперника его прямолинейный стиль может дать трещину. При этом Уильям все еще один из лучших в легком весе. Однако проблем в защите более чем предостаточно.

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Ламонт Роуч

Турнирное положение: Роуч бывший чемпион мира по версии WBA в полулегком весе, а на этот титул выходит после серии спорных результатов.

Последние бои: В декабре Ламонт свел бой вничью с Исааком Крузом за временный титул WBC в первом полусреднем весе — многие сочли, что победу у него отобрали судьи. Ранее была ничья и с Джервонтой Дэвисом за титул WBA в легком весе, где не был засчитан очевидный нокдаун в пользу Роуча.

Состояние бойца: Ламонт дважды подряд был в шаге от победы над элитой двух дивизионов, но оба раза судейские карточки оставили его без заслуженного результата. Технически Роуч один из самых грамотных боксеров в легких категориях.

У него идеально выработаны точечные контратаки, а его адаптивность под давлением позволяет конкурировать даже с более мощными панчерами вроде Дэвиса и Круза.

Статистика для ставок

У Сепеды лишь одно поражение за 34 боя

Роуч не проигрывал 6 боев подряд, 2 последних его поединка завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Сепеду небольшим фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.64, тогда как на успех Роуча предлагают ставку за 2.06.

Прогноз: Роуч уже дважды доказывал, что способен технически и тактически противостоять тяжелобьющим боксерам. Против Сепеды его гибкость и умение контратаковать могут, наконец, принести чистую победу, которой так не хватало в последних двух поединках.

2.06 Победа Роуча Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на бой Сепеда — Роуч принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа Роуча за 2.06.