В рамках турнира MVP MMA 1 17 мая состоится поединок Ронды Роузи и Джины Карано в женском полулегком весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Роузи — Карано с коэффициентом для ставки за 2.10.

Ронда Роузи

Турнирное положение: Ронда Роузи бывшая доминирующая чемпионка UFC в легчайшем весе и член Зала славы. После потери титула и завершения карьеры в ММА она успешно выступала в рестлинге.

Последние бои: Свои последние поединки в UFC Ронда проиграла нокаутами Холли Холм и Аманде Нуньес, что стало причиной ее ухода из спорта в 2016 году. До этого она шел на серии из 12 побед подряд, большинство из которых были одержаны фирменным рычагом локтя в первом раунде.

Состояние бойца: В свои 39 лет Ронда Роузи остается грозной силой благодаря базе дзюдо олимпийского уровня. Несмотря на слабую защиту в стойке, ее агрессивный стиль и умение моментально переводить бой на настил никуда не делись. Постоянные тренировки и выступления в WWE позволили ей сохранить хорошую физическую форму.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Джина Карано

Турнирное положение: Джина Карано одна из первых звезд женских ММА, стоявшая у истоков популярности этого спорта. После поражения от Крис Сайборг в 2009 году она полностью сосредоточилась на карьере в кино, став успешной голливудской актрисой.

Последние бои: Джина не выходила в октагон более 17 лет. В период с 2006 по 2009 годы она одержала 7 побед, потерпев одно поражение. В своем последнем бою Карано уступила техническим нокаутом в первом раунде вышеупомянутой Сайборг.

Состояние бойца: Сейчас американке 44 года, и столь длительный простой от боев в 17 лет — главный фактор риска. Как базовый кикбоксер, она все еще может быть опасна для Ронды на дальней дистанции в стойке.

Однако большой вопрос, насколько она готова функционально к профессиональному бою и защите от переводов в партер после почти двух десятилетий вне индустрии.

Статистика для ставок

Роузи одержала 9 из 12 побед в карьере сабмишенами

Карано проиграла в ММА лишь раз за 8 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают Роузи явным фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.18, тогда как успех Карано оценивается коэффициентом 5.20.

Прогноз: Ронда не станет испытывать судьбу в стойке и сразу пойдет на сближение. Джина и в былые годы испытывала проблемы с борцами высокого уровня, а отсутствие соревновательной практики только усугубило ситуацию. Роузи быстро сократит дистанцию, оформит перевод и постарается завершить бой своим коронным приемом.

2.10 Победа Роузи сабмишеном в первом раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на бой Роузи — Карано позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Роузи сабмишеном в первом раунде за 2.10.