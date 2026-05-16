В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Модестаса Букаускаса и Родольфо Беллато в полутяжелом весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Букаускас — Беллато с коэффициентом для ставки за 1.80.
Модестас Букаускас
Турнирное положение: Модестас Букаускас считается крепким представителем полутяжелого дивизиона около топового уровня. «Балтийский гладиатор» известен своим универсализмом и умением конкурировать с топовой оппозицией.
Последние бои: К этому противостоянию Модестас подходит после поражения нокаутом в третьем раунде от Никиты Крылова в январе 2026 года. Эта неудача прервала впечатляющую серию из четырех побед подряд, в ходе которой Букаускас досрочно расправился с Полом Крейгом и Раффаэлем Серкейрой, а также одолел Иона Куцелабу.
Состояние бойца: На данный момент Букаускасу 32 года, он обладает отличной ударной техникой и достойным уровнем борьбы. При росте 191 см он имеет внушительный размах рук в 198 см, что позволяет ему эффективно работать на дальней дистанции. Модестас очень техничный боец, способный как нокаутировать соперника в стойке, так и поймать на прием в партере, о чем свидетельствуют его 14 досрочных побед.
Родольфо Беллато
Турнирное положение: Родольфо Беллато — перспективный бразильский полутяжеловес, который пробился в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта в 2023 году.
Последние бои: В марте 2026 года бразилец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Люком Фернандезом. До этого у Беллато был сложный период: поражение от Навахо Стирлинга и ничья с Джимом Крутом. Всего в профессиональной карьере «Трактор» одержал 13 побед при трех поражениях и одной ничьей.
Состояние бойца: Беллато выиграл нокаутом 12 из 13 своих победных поединков. Родольфо всегда нацелен на финиш.
Однако иногда испытывает проблемы с дисциплиной и защитой, что приводило его к поражениям нокаутами в прошлом.
Статистика для ставок
- 14 из 19 побед Букаускаса в профессиональной карьере были достигнуты досрочно
- Беллато лишь однажды в своей карьере доводил поединок до судейского решения в победном бою
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение литовскому бойцу. На победу Модестаса Букаускаса можно поставить с коэффициентом 1.80, тогда как успех Родольфо Беллато оценивается в 2.06.
Прогноз: Несмотря на мощь бразильца, технический арсенал и бойцовский IQ Модестаса должны стать решающими факторами. Он переиграет Беллато за счет тайминга и более высокого класса в стойке, закрыв предыдущее поражение, что вновь приблизит его к топ-15.
Ставка: Победа Модестаса Букаускаса за 1.80.