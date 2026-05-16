В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Кетлен Виейры и Жаклин Кавальканти в женском легчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Виейра — Кавальканти с коэффициентом для ставки за 2.36.

Кетлен Виейра

Турнирное положение: Кетлен Виейра занимает пятую строчку в рейтинге. Бразильянка долгое время находится в числе главных претендентов на титул. Но взять пояс она так и не смогла.

Последние бои: К очередному бою Кетлен подошла после поражения судейским решением от Нормы Дюмонт в ноябре 2025 года. Ранее она сумела переиграть Мэйси Чиассон, но уступила Кайле Харрисон. Всего за последние 6 встреч в активе Виейры 3 победы и 3 поражения, при этом все поединки на данном отрезке дошли до вердикта судей.

Состояние бойца: Кетлен обладает серьезным опытом выступлений против бывших чемпионок, включая победы над Холли Холм и Мишей Тейт. Виейра является обладательницей коричневого пояса по БЖЖ и черного пояса по дзюдо, что делает ее очень опасной в партере и клинчах. При этом она постоянно совершенствует свою ударную технику, стараясь конкурировать с лучшими представителями дивизиона во всех аспектах боя.

Жаклин Кавальканти

Турнирное положение: Жаклин Кавальканти стремительно набирает обороты в UFC и на текущий момент располагается на 11-й строчке в ростере легчайшего веса.

Последние бои: Представительница Португалии пребывает в отличной форме и идет на внушительной серии из семи побед подряд. В недавнем поединке в ноябре 2025 года она одолела единогласным решением Майру Буэно Силву. Всего в профессиональной карьере Кавальканти одержала 10 побед при одном поражении.

Состояние бойца: Кавальканти предпочитает работать вторым номером, используя большой объем ударов для контроля дистанции и набора очков. Несмотря на высокую активность в стойке, большинство ее побед в UFC были достигнуты судейскими решениями.

Такие цифры говорят о стиле, ориентированном на дисциплину и прагматизм, а не на риск ради финиша.

Статистика для ставок

Шесть последних поединков с участием Кетлен Виейры завершились судейскими решениями

Жаклин Кавальканти выиграла 6 своих последних боев вердиктами судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Жаклин Кавальканти. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.62, в то время как успех Виейры оценивается в 2.36.

Прогноз: Виейра обладает колоссальным преимуществом в опыте. В то время как Кавальканти только начинает свой путь в топ-15, бразильянка годами сражается с элитой. Велика вероятность, что Кетлен сможет навязать борьбу и за счет контроля в партере или клинчах забрать поединок.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на бой Виейра — Кавальканти принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

