В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Николая Веретенникова и Хаоса Уильямса в полусреднем весе. Начало — 02:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Веретенников — Уильямс с коэффициентом для ставки за 2.54.

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

Николай Веретенников

Турнирное положение: Николай Веретенников на данный момент не входит в топ-15 рейтинга, но ранее он уже зарекомендовал себя, как опасный и хладнокровный боец, с которым непросто никому.

Последние бои: К этому противостоянию Николай подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Нико Прайсом в феврале 2026 года.  Ранее он также одолел судейским решением Франсиско Прадо, но уступил Пунахеле Сориано.  Всего за последние 6 встреч в активе Веретенникова 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: На данный момент Николаю уже 36 лет, и он продолжает демонстрировать агрессивную манеру ведения боя.  Будучи базовым самбистом, отлично адаптировался в стойке и постоянно стремится завершить поединок досрочно — на его счету 11 финишей в 14 победных боях. Веретенников отличается умением выжидать ошибки оппонента и методично работать по всем этажам.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Хаос Уильямс

Турнирное положение: Хаос Уильямс выступает в UFC с 2020 года.  На текущий момент американец находится на грани увольнения.

Последние бои: Прошлый год сложился для американца неудачно: он потерпел поражения от Андреаса Густафссона и Габриэля Бонфима.  До этого Хаос нокаутировал в первом раунде Карлстона Харриса.  Всего в профессиональной карьере одержал 15 побед при пяти поражениях.

Состояние бойца: На данный момент Уильямсу 32 года, и он выделяется феноменальной антропометрией — его размах рук составляет внушительные 196 см.  Хаос полагается на свои боксерские навыки и стремится снести соперника прессингом уже в стартовом раунде.

Однако американец нередко испытывает проблемы с выносливостью, если поединок затягивается.

Статистика для ставок

  • У Веретенникова 11 из 14 побед в профессиональной карьере были достигнуты досрочно
  • Уильямс проиграл последние два боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Хаоса Уильямса.  На его успех можно поставить с коэффициентом 1.55, тогда как победа Веретенникова оценивается в 2.54.

Прогноз: Веретенников сейчас выглядит более стабильным и тактически грамотным бойцом.  Вероятно, Уильямс начнет встречу максимально агрессивно, стараясь реализовать преимущество в размахе рук.  Николаю важно переждать стартовый натиск американца и затянуть его в поздние раунды.  Учитывая, что Хаос склонен замедляться во второй половине боя, Веретенников вполне способен найти брешь в его обороне и забрать победу за счет более точной и методичной работы.

2.54Победа Николая ВеретенниковаСтавка на бой #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.54 на бой Веретенников — Уильямс  позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Победа Николая Веретенникова за 2.54.