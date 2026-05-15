В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Николая Веретенникова и Хаоса Уильямса в полусреднем весе. Начало — 02:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Веретенников — Уильямс с коэффициентом для ставки за 2.54.

Николай Веретенников

Турнирное положение: Николай Веретенников на данный момент не входит в топ-15 рейтинга, но ранее он уже зарекомендовал себя, как опасный и хладнокровный боец, с которым непросто никому.

Последние бои: К этому противостоянию Николай подходит после яркой победы нокаутом в первом раунде над Нико Прайсом в феврале 2026 года. Ранее он также одолел судейским решением Франсиско Прадо, но уступил Пунахеле Сориано. Всего за последние 6 встреч в активе Веретенникова 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: На данный момент Николаю уже 36 лет, и он продолжает демонстрировать агрессивную манеру ведения боя. Будучи базовым самбистом, отлично адаптировался в стойке и постоянно стремится завершить поединок досрочно — на его счету 11 финишей в 14 победных боях. Веретенников отличается умением выжидать ошибки оппонента и методично работать по всем этажам.

Хаос Уильямс

Турнирное положение: Хаос Уильямс выступает в UFC с 2020 года. На текущий момент американец находится на грани увольнения.

Последние бои: Прошлый год сложился для американца неудачно: он потерпел поражения от Андреаса Густафссона и Габриэля Бонфима. До этого Хаос нокаутировал в первом раунде Карлстона Харриса. Всего в профессиональной карьере одержал 15 побед при пяти поражениях.

Состояние бойца: На данный момент Уильямсу 32 года, и он выделяется феноменальной антропометрией — его размах рук составляет внушительные 196 см. Хаос полагается на свои боксерские навыки и стремится снести соперника прессингом уже в стартовом раунде.

Однако американец нередко испытывает проблемы с выносливостью, если поединок затягивается.

Статистика для ставок

У Веретенникова 11 из 14 побед в профессиональной карьере были достигнуты досрочно

Уильямс проиграл последние два боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Хаоса Уильямса. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.55, тогда как победа Веретенникова оценивается в 2.54.

Прогноз: Веретенников сейчас выглядит более стабильным и тактически грамотным бойцом. Вероятно, Уильямс начнет встречу максимально агрессивно, стараясь реализовать преимущество в размахе рук. Николаю важно переждать стартовый натиск американца и затянуть его в поздние раунды. Учитывая, что Хаос склонен замедляться во второй половине боя, Веретенников вполне способен найти брешь в его обороне и забрать победу за счет более точной и методичной работы.

