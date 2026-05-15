В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Ду Ху Чоя и Даниэля Сантоса в полулегком весе. Начало — 02:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Чой — Сантос с коэффициентом для ставки за 1.85.

Ду Ху Чой

Турнирное положение: Ду Ху Чой является бывшим представителем топ-10 полулегкого дивизиона. На текущий момент кореец занимает позиции за пределами первой десятки рейтинга, но остается одним из самых зрелищных ударников лиги.

Последние бои: К этому противостоянию Ду Ху Чой подходит на серии из двух побед нокаутами над Нэйтом Ландвером и Биллом Алджео. Ранее в его карьере была зафиксирована ничья с Кайлом Нельсоном, которая прервала тяжелую полосу из трех поражений подряд от Каба Свонсона, Джереми Стивенса и Чарльза Жордена. Всего в активе корейца 16 побед при четырех поражениях.

Состояние бойца: Чою 35 лет, и он по-прежнему опасен в стойке за счет неплохой базы тхэквондо и быстрой реакции. В поединках он предпочитает работать на средней дистанции, атакуя оппонентов точными двойками и тяжелыми прямыми ударами. Несмотря на огрехи в защите от тейкдаунов, Ду Ху Чой очень быстро встает из партера и сохраняет хорошую выносливость на протяжении всей встречи.

Даниэль Сантос

Турнирное положение: Даниэль Сантос — крепкий бразильский универсал, который планомерно прокладывает себе путь в элиту весовой категории до 66 кг.

Последние бои: Бразилец идет на внушительной серии из четырех побед подряд. В последнем поединке в октября 2025 года он нокаутировал во втором раунде Джу Сан Йоо. Ранее Даниэль одолел судейским решением Джеонга Йеонга Ли и техническим нокаутом Джона Кастанеду. Всего за карьеру у Сантоса 13 побед и только 2 поражения.

Состояние бойца: Сантос является универсальным солдатом, который не боится вступать в открытые размены на ближней и средней дистанциях. Он также грамотно переводит соперников на землю, используя классические проходы в ноги и зацепы.

При этом Сантос неплохо держит удар и не имеет проблем с кардио, что позволяет ему постоянно прессинговать визави.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение корейскому бойцу. На победу Ду Ху Чоя можно поставить с коэффициентом 1.85, тогда как успех Даниэля Сантоса оценивается в 1.95.

Прогноз: Опыт Чоя в боях с топовой оппозицией и его вернувшаяся уверенность после двух ярких финишей могут стать решающими факторами. Кореец сможет защититься от переводов и навязать свой темп в стойке, после чего доведет дело до очередной победы.

