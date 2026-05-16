В рамках турнира MVP MMA 1 17 мая состоится поединок Джуниора Дос Сантоса и Робелиса Деспанье в тяжелом весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Дос Сантос — Деспанье с коэффициентом для ставки за 1.67.
Джуниор Дос Сантос
Турнирное положение: Дос Сантос — легендарный экс-чемпион UFC в тяжелом весе. После ухода из главного промоушена мира бразилец пробовал себя в различных лигах, включая бои на голых кулаках, где смог реанимировать карьеру после затяжной серии неудач.
Последние бои: В 2024 году Джуниор одержал важную победу над Аланом Белчером в лиге Gamebred Bareknuckle, завоевав чемпионский титул. Однако его последние выступления по правилам ММА в UFC были удручающими — пять поражений кряду, причем все досрочные (от Нганну, Блэйдса, Розенстрайка, Гана и Де Кастро).
Состояние бойца: Джуниор практически перестал использовать борьбу, предпочитая вести бой в стойке. Дос Сантос уже не держит удар так, как раньше. А скорость передвижения не позволяет эффективно уходить от атак более молодых оппонентов.
Робелис Деспанье
Турнирное положение: Робелис Деспанье — бронзовый призер Олимпиады по тхэквондо. Бывший боец UFC, уволенный из лиги после трех поединков.
Последние бои: Карьера Робелиса в UFC сложилась неоднозначно: после яркого дебюта и нокаута за 18 секунд в бою с Джошем Паризяном, он потерпел два поражения судейскими решениями от Вальдо Кортеса-Акосты и Остина Лейна. Оппоненты смогли нейтрализовать его мощь за счет борьбы и контроля в партере. Всего у кубинца в ММА 5 побед (все нокаутами) и 2 поражения.
Состояние бойца: 37-летний Деспанье находится в отличных физических кондициях. Он обладает феноменальной скоростью ударов ногами и колоссальной мощью в руках.
Главная уязвимость Робелиса — партер, однако против возрастного Дос Сантоса, который сам избегает борьбы, его ударные навыки должны раскрыться в полной мере.
Статистика для ставок
- Дос Сантос проиграл нокаутом в 5 своих последних поединках по правилам ММА
- Все 5 побед Деспанье в смешанных единоборствах были одержаны нокаутами в первом раунде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры видят кубинца явным фаворитом. На победу Деспанье можно поставить с коэффициентом 1.21, тогда как успех бразильского ветерана оценивается коэффициентом 4.40.
Прогноз: Нас ждет противостояние двух ударников, но разница в свежести и скорости будет определяющей. Робелис значительно превосходит Джуниора в антропометрии и взрывной мощи. Дос Сантос давно потерял былую стойкость. Кубинец наверняка найдет брешь в защите бразильца и оформит очередной быстрый финиш.
Ставка: Победа Деспанье нокаутом за 1.67.