В рамках турнира MVP MMA 1 17 мая состоится поединок Майка Перри и Нейта Диаса в полусреднем весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Перри — Диас с коэффициентом для ставки за 2.75.

Майк Перри

Турнирное положение: Перри является бывшим бойцом UFC и действующим чемпионом Bare Knuckle FC в полусреднем весе.

Последние бои: К возвращению в смешанные единоборства американец подходит после длительной паузы в ММА. В своих последних поединках в UFC он потерпел два поражения судейскими решениями от Даниэля Родригеса и Тима Минса в 2021 году. Однако в боях на голых кулаках Майк набрал отличный ход, одержав 6 побед кряду, в том числе над такими громкими именами, как Люк Рокхольд и Эдди Альварес. Всего в ММА у Перри 14 побед при 8-ми поражениях.

Состояние бойца: На данный момент Перри 34 года, и он остается прямолинейным ударником. Его стиль прост: постоянный прессинг и поиск возможности донести тяжелый удар. Майк обладает феноменальной стойкостью и готов идти в размен с любым оппонентом, полагаясь на свою физическую мощь и напор.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Нейт Диас

Турнирное положение: Нейт Диас настоящая легенда ММА. Стоктонский боец долгое время входил в число самых популярных атлетов UFC, являясь бывшим претендентом на титул в легком весе.

Последние бои: Свой последний поединок в октагоне Нейт провел в сентябре 2022 года, когда задушил Тони Фергюсона в четвертом раунде. До этого он уступал единогласными решениями Леону Эдвардсу и Хорхе Масвидалю. После ухода из UFC Диас пробовал себя в боксе, где проиграл Джейку Полу, но взял реванш у Масвидаля.

Состояние бойца: Диасу уже 41 год, но он по-прежнему опасен за счет своего колоссального опыта и неплохих навыков БЖЖ. Нейт обладает преимуществом в росте и размахе рук (193 см), что позволяет ему расстреливать соперников фирменными «стоктонскими пощечинами» и джебами.

Несмотря на возраст, выносливость Диаса остается на высоком уровне, а умение заманивать оппонентов в партер делает его фатально опасным в любой момент схватки.

Статистика для ставок

Диас одержал 12 из 21 победы в карьере с помощью сабмишенов

У Перри в рамках ММА 11 из 14 побед были достигнуты нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение более молодому Майку Перри. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.46, тогда как успех Нейта Диаса оценивается в 2.75.

Прогноз: Майк Перри наверняка будет действовать в привычной манере — идти вперед с высоко поднятыми руками, стараясь зацепить Диаса мощным оверхендом. Однако Нейт гораздо хитрее тактически и умеет работать на контратаках. Преимущество стоктонца в габаритах и его элитный уровень грэпплинга могут стать ключевыми факторами.

2.75 Победа Нейта Диаса Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на бой Перри — Диас позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Победа Нейта Диаса за 2.75.