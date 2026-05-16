В рамках турнира MVP MMA 1 17 мая состоится поединок Фрэнсиса Нганну и Фелипе Линса в тяжелом весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Нганну — Линс с коэффициентом для ставки за 1.62.

Фрэнсис Нганну

Турнирное положение: Нганну бывший обладатель пояса UFC в тяжелом весе. После ухода из сильнейшей лиги мира он успел заявить о себе в боксе и стать чемпионом PFL.

Последние бои: В своем последнем поединке по ММА в октябре 2024 года Фрэнсис не оставил шансов Ренану Феррейре, финишировав его в первом же раунде. До этого в смешанных единоборствах Нганну шел на серии из пяти побед, включая триумфы над Миочичем и Ганом в титульных боях UFC.

Состояние бойца: Камерунцу 39 лет, и он возвращается в клетку после длительного простоя. Но его ударная мощь никуда не делась. За годы карьеры Фрэнсис значительно подтянул борьбу, превратившись в по-настоящему универсального бойца.

Фелипе Линс

Турнирное положение: Фелипе Линс уже ветеран единоборств, который ранее владел титулом чемпиона PFL в тяжелом весе. После этого он выступал в UFC, где смог закрепиться в статусе середняка, но в итоге покинул промоушен.

Последние бои: Бразилец идет на серии из четырех побед подряд, однако все они были одержаны против посредственной оппозиции. В последнем бою Линс переиграл Иона Куцелабу. До этого одолел Овинса Сент-Прю, находившегося на спаде.

Состояние бойца: Линсу 40 лет, он обладатель черного пояса по БЖЖ и полагается на свою технику и контроль в партере. Однако его главная проблема — нехватка физической мощи по сравнению с Нганну.

Против природного тяжа с таким ударом Фелипе будет сложно устоять, учитывая его историю поражений нокаутами.

Статистика для ставок

Нганну выиграл 5 из шести последних боев в ММА

Линс идет на серии из четырех побед кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают большим фаворитом Фрэнсиса Нганну. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.02, тогда как успех Линса оценивается коэффициентом 9.00.

Прогноз: Разница в классе и физической мощи между бойцами слишком велика. Нганну превосходит соперника в ударной технике и габаритах. Вероятнее всего, камерунец завершит поединок досрочно уже в первом раунде. И Линс абсолютно ничего не сможет противопоставить такому сопернику.

Ставка: Победа Нганну нокаутом в первом раунде за 1.62.