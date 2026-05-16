В рамках турнира UFC Fight Night 17 мая состоится поединок Арнольда Аллена и Мелькуизаэля Косты в полулегком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Аллен — Коста с коэффициентом для ставки за 2.25.

Арнольд Аллен

Турнирное положение: Аллен на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге. Британец долгое время считался одним из главных претендентов на титул, но в последнее время его позиции пошатнулись.

Последние бои: К этому противостоянию Арнольд подходит с неутешительной статистикой: он потерпел 3 поражения в четырех последних поединках. В недавнем бою в январе 2026 года Аллен уступил судейским решением Джину Силве. Ранее он также проигрывал по очкам Максу Холлоуэю и Мовсару Евлоеву, сумев за этот период победить лишь Гигу Чикадзе.

Состояние бойца: На данный момент Аллену 32 года, он остается качественным и дисциплинированным ударником с отличной физической подготовкой. Арнольд предпочитает работать вторым номером, полагаясь на точность прямых ударов. Однако эксперты отмечают, что в последних выступлениях британцу явно не хватает агрессии, чтобы склонять чаши весов в свою пользу в близких раундах.

Мелькуизаэль Коста

Турнирное положение: Коста — стремительно набирающий обороты бразильский боец, который ныне располагается на 12-й строчке в ростере дивизиона.

Последние бои: Бразилец пребывает в превосходной форме и идет на серии из шести побед подряд. В феврале 2026 года он одолел техническим нокаутом в первом раунде опытнейшего Дэна Иге. До этого Мелькуизаэль также досрочно расправился с Морганом Чаррье.

Состояние бойца: На данный момент Косте 29 лет, он является универсальным бойцом, одинаково опасным во всех аспектах ММА. В стойке бразилец активно использует широкий арсенал киков, постоянно меняя уровни атаки, а в партере проявляет высокую активность, стараясь выйти на прием.

Мелькуизаэль Коста сейчас находится на подъеме, прогрессируя от боя к бою и демонстрируя огромную мотивацию для входа в элиту весовой категории.

Статистика для ставок

8 из 10 последних поединков с участием Арнольда Аллена завершились судейскими решениями

Мелькуизаэль Коста выиграл 2 своих последних боя досрочно в стартовых раундах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Арнольда Аллена. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, в то время как успех Косты оценивается в 2.26.

Прогноз: Аллен умеет сушить поединки и минимизировать урон, но его пассивность в последних боях стала серьезной проблемой. Коста выглядит более мотивированным и разносторонним бойцом на текущем этапе карьеры. За счет постоянного давления, превосходства в антропометрии и большего объема работы бразилец вполне способен убедить судей в своем превосходстве и забрать победу у теряющего позиции британца.

Ставка: Победа Мелькуизаэля Косты за 2.25.