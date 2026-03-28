В рамках турнира PFL Pittsburgh 29 марта состоится поединок Джонни Эблина и Брайана Баттла в среднем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Эблин — Баттл с коэффициентом для ставки за 2.50.

Джонни Эблин

Турнирное положение: Эблин бывший чемпион PFL и Bellator в среднем весе. Американец долгое время никому не проигрывал, но в прошлом году потерпел первое поражение в карьере.

Последние бои: Эблин проиграл последний бой — в июле 2025-го сенсационно уступил сабмишеном Костелло Ван Стинису за девять секунд до конца пятого раунда, хотя выигрывал весь поединок с большим преимуществом. До первой неудачи в ММА у Джонни Эблина было 16 викторий подряд, включая победы над Импой Касанганайем, Фабианом Эдвардсом, Анатолием Токовым и Гегардом Мусаси, считавшихся топами в PFL и Bellator.

Состояние бойца: Эблин базовый борец. До недавнего проигрыша он раз за разом выигрывал за счет монотонного контроля в партере. Поражение от Ван Стиниса стало для многих удивлением, потому как бойцовский класс Джонни невероятно высок.

Брайан Баттл

Турнирное положение: Баттл еще недавно выступал в UFC, но сорвал бой с Нурсултоном Рузиебоевым, после чего был уволен. Пару лет выступал в рамках полусреднего веса и находился в шаге от попадания в топ-15.

Последние бои: Баттл выиграл четыре последних боя: одолел раздельным решением Рэнди Брауна, нокаутировал Кевина Джоуссета. В 2024-м также побеждал ЭйДжея Флетчера и Габриэля Грина. Единственное поражение в UFC было от Рината Фахретдинова в декабре 2022-го.

Состояние бойца: Брайан универсальный боец с неплохой ударной техникой и атакующей борьбой. Он не форсирует события, предпочитает забирать раунды за счет давления и работы в клинче у сетки.

При этом какими-то особыми навыками Баттл не обладает. Умеет все, но понемногу.

Статистика для ставок

У Эблина лишь одно поражение за 17 боев в карьере

Баттл выиграл 4 последних боя в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Джонни Эблину. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Брайана Баттла предлагают сделать ставку за 2.90.

Прогноз: Баттл — крепкий середняк, но до топ-уровня ему еще далеко. Брайан попытается перевести бой в партер, но Эблин сам борец и в этом компоненте явно сильнее. Не стоит забывать и разницу в габаритах. Брайан большую часть карьеры провел в полусреднем весе, а его соперник в среднем. Джонни измотает экс-бойца UFC в борьбе в 1-2 раундах, а уже в концовке закроет вопрос о том, кто сильнее, выиграв болевым или удушающим.

Ставка: Победа Джонни Эблина сабмишеном за 2.50.