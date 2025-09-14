ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на бои
    Кроуфорд переиграет Альвареса и заберет все его титулы?

    Альварес — Кроуфорд. Ставка (к. 2.75) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Лас-Вегасе, 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Альварес — Кроуфорд
    Сауль Альварес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 14 сентября в Лас-Вегасе состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с участием Сауля «Канело» Альвареса и Теренса Кроуфорда. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альварес — Кроуфорд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сауль Альварес

    Турнирное положение: Альварес действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA и The Ring. Мексиканец считается лицом современного бокса и одним из самых титулованных бойцов своего поколения.

    Последние бои: В последнем поединке «Канело» уверенно перебоксировал Уильяма Скалла, одержав победу единогласным решением судей. До этого была серия успешных защит против Райдера, Головкина и Чарло. Единственное поражение в последние годы Альварес потерпел от Дмитрия Бивола в 2022 году.

    Состояние бойца: Альварес демонстрирует феноменальную физическую готовность даже в 35 лет. Его коронные хуки в печень по-прежнему являются грозным оружием. Однако в последних боях заметно снижение мобильности — «Канело» все чаще работает первым номером, полагаясь лишь на силу удара, а не скорость и футворк.

    Теренс Кроуфорд

    Турнирное положение: Кроуфорд, поднимающийся сразу на две весовые категории, является действующим чемпионом в первом среднем весе по версии WBO. Американский боксер сохраняет ноль в графе поражений (41 победа в карьере) и считается одним из самых техничных бойцов современности.

    • Последние бои: В августе 2024 года Кроуфорд одолел по очкам непобежденного Исраила Мадримова, в очередной раз доказав свой высочайший уровень. До этого были впечатляющие победы над Спенсом и Портом.

    Состояние бойца: Главная сила Кроуфорда — его адаптивность и боксерский интеллект. Он мастерски меняет стойки и находит слабые места в защите соперников. При этом остается открытым вопрос, как скажется набор массы на его скорости и выносливости.

    Размах рук 188 см дает ему серьезное преимущество для работы на средней и дальней дистанции.

    Статистика для ставок

    • Кроуфорд одержал 9 побед подряд в титульных боях

    • Альварес проиграл только один из последних десяти поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Альвареса фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.41. На успех Кроуфорда можно поставить за 2.60.

    Прогноз: Стилистически Кроуфорд неудобен для нынешнего Альвареса. Его превосходство в скорости, подвижности и размахе рук позволит контролировать дистанцию. «Канело» будет опасен в разменах, но американцу достаточно работать вторым номером, использовать джеб и набирать очки. Судьи отдадут предпочтение более активной работе Кроуфорда.

    Ставка: Победа Теренса Кроуфорда по очкам за 2.75.

    Альварес — Кроуфорд: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 14.09.202508:00. Кроуфорд переиграет Альвареса и заберет все его титулы?
