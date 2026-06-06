В рамках турнира UFC UFC Vegas 118 состоится поединок в среднем весе между Бренданом Алленом и Эдменом Шахбазяном. Начало — 06:00 (мск).

Брендан Аллен

Турнирное положение: Брендан Аллен занимает пятую строчку в рейтинге средневесов UFC. Аллен опытный атлет, который на текущий момент находится на пике своих возможностей, удерживая статус одного из наиболее опасных грэпплеров дивизиона.

Последние бои: В октябре прошлого года Аллен одержал победу техническим нокаутом над Рейнье Де Риддером, а до этого успешно справился с Марвином Веттори. Если взглянуть на выступления за пять последних поединков, то в активе Брендана три победы и два поражения.

Состояние бойца: Аллен — это дисциплинированный грэпплер с элитным уровнем борьбы. Он обладает высокой психологической устойчивостью, отлично чувствует себя на длинных дистанциях и методично изматывает оппонентов, постепенно лишая их пространства и сил как в стойке, так и у сетки. Да и в ударке за последнее время американец неплохо прибавил.

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Эдмен Шахбазян

Турнирное положение: Эдмен Шахбазян пока не входит в топ-15 рейтинга среднего дивизиона, но активно работает над возвращением в элиту.

Последние бои: В октябре прошлого года Эдмен финишировал Андре Муниза, а до этого уверенно прошел Андре Петроски судейским решением. Однако общая картина менее радужна: за последние девять поединков Эдмен Шахбазян потерпел четыре поражения.

Состояние бойца: Шахбазян — агрессивный ударник, который наиболее опасен в стартовом отрезке боя. Тем не менее, его кардио и навыки защиты от тейкдаунов вызывают вопросы, так как в партере против сильных борцов он быстро теряет темп и становится уязвимым для болевых или удушающих приемов.

Тому же ветерану Мершарту он внезапно проиграл сабмишеном.

Статистика для ставок

Последние 4 из пяти боев Шахбазяна завершались досрочно

Аллен одержал 14 побед в карьере сабмишнами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Брендана Аллена, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.45, тогда как успех Эдмена Шахбазяна оценивается в 2.85.

Прогноз: Данное противостояние представляет собой классическую битву стилей. Шахбазян будет пытаться решить исход боя быстрой атакой, однако Аллен, обладая отличным таймингом и способностью эффективно работать в партере, перехватит инициативу. Учитывая склонность Эдмена к ошибкам под давлением в борьбе и агрессивный стиль Брендана, поединок вряд ли затянется на всю дистанцию.

1.65 Тотал меньше 2.5 раунда Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.65 на бой Аллен — Шахбазян позволит вывести на карту выигрыш 650₽, общая выплата — 1650₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 раунда за 1.65.