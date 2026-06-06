В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в легчайшем весе между Брайсом Митчеллом и Сантьяго Луной. Начало — 04:30 (мск).

Брайс Митчелл

Турнирное положение: Митчелл бывший представитель топ-10 полулегкого дивизиона, который принял решение сменить весовую категорию для перезапуска карьеры.

Последние бои: В своем дебютном поединке в рамках легчайшего веса Брайс одержал победу судейским решением над Саидом Нурмагомедовым. Ранее Митчелл успешно прошел Крона Грейси, финишировав его локтями из позиции сверху. Но были и поражения от Силвы с Эмметом. На отрезке из десяти последних выступлений американец одержал шесть побед.

Состояние бойца: Митчелл — приверженец контроля в партере и борьбы, который стремится навязать соперникам вязкий, изматывающий сценарий. Несмотря на то, что он не обладает высокой скоростью, способность диктовать темп и работать в партере делает его сложным оппонентом для любого противника.

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Сантьяго Луна

Турнирное положение: Сантьяго — очередной 21-летний мексиканский проспект, который демонстрирует высокий потенциал и вплотную приближается к топ-15 дивизиона. Причем дебютировал в UFC Луна лишь в прошлом году.

Последние бои: В предыдущем поединке Сантьяго одержал победу решением судей над Анхелем Пачеко. До этого он оформил эффектный нокаут в первом раунде в бою против Куанга Ле. На профессиональной арене атлет пока не знает поражений, имея безупречную статистику 8-0.

Состояние бойца: Луна обладает преимуществом в размахе рук над большинством представителей легчайшего веса, что позволяет ему эффективно работать на дальней дистанции. Обладая завидной скоростью, мексиканец делает ставку на быструю реакцию и умение разрывать ритм боя, что будет серьезным испытанием для более опытного американца.

В ударной технике Луна вполне способен навязать сопротивление Митчеллу.

Статистика для ставок

Митчелл проиграл трижды за последние 6 боев

Луна выиграл все свои 8 профессиональных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Американец считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. Победа Брайса Митчелла оценивается коэффициентом 1.70, успех Сантьяго Луны — 2.10.

Прогноз: Данное противостояние — классический сценарий столкновения опыта и молодости. Митчелл постарается перевести бой на землю, где его навыки будут иметь решающее значение. Луна, в свою очередь, будет стремиться удержать бой в стойке, используя преимущество в антропометрии. Тем не менее, за счет опыта выступлений на высоком уровне и умения работать в затяжных поединках, Митчелл склонит чашу весов в свою пользу.

1.70 Победа Митчелла Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на бой Митчелл — Луна принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Победа Митчелла за 1.70.