В рамках турнира UFC Vegas 118 состоится поединок в легчайшем весе между Брайсом Митчеллом и Сантьяго Луной. Начало — 04:30 (мск).
Брайс Митчелл
Турнирное положение: Митчелл бывший представитель топ-10 полулегкого дивизиона, который принял решение сменить весовую категорию для перезапуска карьеры.
Последние бои: В своем дебютном поединке в рамках легчайшего веса Брайс одержал победу судейским решением над Саидом Нурмагомедовым. Ранее Митчелл успешно прошел Крона Грейси, финишировав его локтями из позиции сверху. Но были и поражения от Силвы с Эмметом. На отрезке из десяти последних выступлений американец одержал шесть побед.
Состояние бойца: Митчелл — приверженец контроля в партере и борьбы, который стремится навязать соперникам вязкий, изматывающий сценарий. Несмотря на то, что он не обладает высокой скоростью, способность диктовать темп и работать в партере делает его сложным оппонентом для любого противника.
Сантьяго Луна
Турнирное положение: Сантьяго — очередной 21-летний мексиканский проспект, который демонстрирует высокий потенциал и вплотную приближается к топ-15 дивизиона. Причем дебютировал в UFC Луна лишь в прошлом году.
Последние бои: В предыдущем поединке Сантьяго одержал победу решением судей над Анхелем Пачеко. До этого он оформил эффектный нокаут в первом раунде в бою против Куанга Ле. На профессиональной арене атлет пока не знает поражений, имея безупречную статистику 8-0.
Состояние бойца: Луна обладает преимуществом в размахе рук над большинством представителей легчайшего веса, что позволяет ему эффективно работать на дальней дистанции. Обладая завидной скоростью, мексиканец делает ставку на быструю реакцию и умение разрывать ритм боя, что будет серьезным испытанием для более опытного американца.
В ударной технике Луна вполне способен навязать сопротивление Митчеллу.
Статистика для ставок
- Митчелл проиграл трижды за последние 6 боев
- Луна выиграл все свои 8 профессиональных поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Американец считается небольшим фаворитом, по мнению букмекеров. Победа Брайса Митчелла оценивается коэффициентом 1.70, успех Сантьяго Луны — 2.10.
Прогноз: Данное противостояние — классический сценарий столкновения опыта и молодости. Митчелл постарается перевести бой на землю, где его навыки будут иметь решающее значение. Луна, в свою очередь, будет стремиться удержать бой в стойке, используя преимущество в антропометрии. Тем не менее, за счет опыта выступлений на высоком уровне и умения работать в затяжных поединках, Митчелл склонит чашу весов в свою пользу.
Ставка: Победа Митчелла за 1.70.