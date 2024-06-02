В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет титульный поединок Ислама Махачева и Дастина Порье в легком весе. Начало — 07:30 (мск). Махачев — Порье: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ислам Махачев

Турнирное положение: Ислам Махачев действующий чемпион промоушена в легкой весовой категории. Россиянин завоевал титул в октябре 2022 года, а впоследствии уже дважды сумел защитить его.

Последние бои: Дагестанец идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в легком дивизионе. Последние 2 раза он дрался с одним и тем же соперником — бывшим чемпионом полулегкого веса UFC Алексом Волкановски. Их первый бой закончился победой Махачева единогласным решением, а в реванше россиянин одержал победу нокаутом в стартовой пятиминутке.

Состояние бойца: Ислам пребывает в своей пиковой форме. Он сделал правильные выводы после трудного первого боя с Волкановски и далее показал то, что умеет не только бороться, но и драться в стойке. Махачев один из самых универсальных бойцов промоушена. Да и слабых мест у него практически нет.

Дастин Порье

Турнирное положение: Порье бывший временный чемпион UFC в легком весе. На данный момент американский боец занимает четвертую строчку в рейтинге категории до 70,3 кг.

Последние бои: У Дастина 3 победы и 2 поражения за 5 последних поединков. В предыдущей встрече он выиграл нокаутом у восходящей звезды дивизиона Бенуа Сен-Дени, при этом проигрывая ему по ходу поединка.

Состояние бойца: Сложно сказать, что Порье сейчас на пике. Дастин стоит на одном и том же уровне примерно 4-5 последних лет.

Из плюсов можно отметить поразительную живучесть и умение переворачивать бои в трудной ситуации. Не стоит забывать и про внушительную ударную мощь. Но вот проблемы в партере у Порье никуда не делись.

Статистика для ставок

Махачев идет на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в легком дивизионе

6 предыдущих боев с участием Порье завершились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном поединке букмекеры видят Ислама Махачева большим фаворитом, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.14. На успех Порье можно поставить за 6.10.

Прогноз: Слабая защита Дастина от тейкдаунов сыграет в этом поединке решающую роль. Он уже проигрывал в титульных противостояниях сабмишнами Хабибу и Оливейре. Более того, на земле его возили даже Чендлер и Сен-Дени. Так что у Ислама Махачева есть все шансы на успех в партере.

Ставка: Победа Ислама Махачева сабмишном за 1.79.