В очередном экспрессе разберем игры Кубка Африки и Серии А.

«Дженоа» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После прихода Даниэля Де Росси на пост главного тренера «Дженоа» игра команды очень сильно изменилась в сторону результативности. Молодой наставник строит игру генуэзцев по иным лекалам, чем Патрик Вийера и дает большую свободу атакующей линии.

Как итог, «Дженоа» стал играть более уверенно и результативно и уже смог покинуть зону вылета, располагаясь сейчас на 18-м месте с 14 очками. В последнем матче «Дженоа» уступил «Аталанте» (0:1), пропустив на последней минуте, до этого была неудача дома с «Интером» (1:2) и победа в гостях над «Удинезе» (2:1).

Сейчас «Рома» немого откатилась в таблице Серии А и занимает шестую строчку с 30 очками, но от лидера «Интера» отставание равно всего трем очкам. В последнем туре команда Джан Пьеро Гасперини проиграла «Ювентусу» (1:2) в гостях.

До этого были победы над «Комо» (1:0) в чемпионате и над «Селтиком» (3:0) в Лиге Европы. Хоть Гасперини и недоволен игрой своей команды в атаке, моментов в каждой встрече хватает, а против атакующего «Дженоа» их будет еще больше.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,77.

Ангола — Египет

Футбол. Чемпионат Африки. Групповой этап

После двух матчей Ангола имеет всего одно очко в квартете В и делит 3-4 места с Зимбабве. В первом матче на турнире было поражение от ЮАР со счетом 1:2, а затем случилась ничья с Зимбабве.

В третьем туре для выхода в плей-офф Анголе необходима только победа и команде придется идти большими силами вперед. В атаке есть Нзола и Бенсон, поэтому на гол Ангола наиграть способна.

После двух матчей Египет подтвердил статус фаворита своей группы, взяв 6 очков из 6 возможных. Сначала была обыграна Зимбабве (2:1), а затем пришел черед ЮАР (1:0).

Вторая игра получилась гораздо тяжелее, весь второй тайм Египет играл в меньшинстве, но смог удержать в итоге победный счет, обеспечив себе выход из группы. Скорее всего, тренерский штаб сделает ротацию и даст отдохнуть в игре против Анголы некоторым лидерам.

Наш прогноз: тотал больше 1.5 за 1,49.

Замбия — Марокко

Футбол. Чемпионат Африки. Групповой этап

Сейчас Замбия занимает третье место в группе А с двумя очками. Сначала сборная сыграла вничью с Мали (1:1), а затем с Коморами (0:0). Теперь же предстоит игра против сильнейшей сборной и к тому же хозяев турнира Марокко.

Пока игра Замбии оставляет не лучшее впечатление, моментов сборная создает не так много, а два экс-представителя РПЛ Канга и Банда пока на удивление пассивны в атаке.

Марокко фактически обеспечило себе выход из группы, набрав 4 очка после двух туров. Но все равно оступаться против Замбии ей точно нельзя. В первом туре марокканцы уверенно разобрались с Коморами (2:0).

Во втором матче Марокко не смогло переиграть Мали (1:1), ведя в счете по ходу матчу. Состав у марокканцев очень сильный и сбалансированный во всех линиях, есть возможности усиления по ходу матча и Замбии будет очень сложно противостоять в этой игре одному из главных фаворитов турнира.

Наш прогноз: победа Марокко с форой -1 за 1,35.

