В очередном экспрессе рассмотрим матчи Серии А, РПЛ и Лиги 1

«Динамо» — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

В последнее время московское «Динамо» набрало приличный ход и радует своих поклонников результативным футболом. В чемпионате были обыграны «Оренбург» (3:1), «Крылья Советов» (3:2), а до этого случилась ничья со «Спартаком» (2:2).

Но несмотря на улучшение игры в атаке, никуда не делись проблемы в защите и потеря концентрации. За неимением лучших вариантов в центре обороны выходит крайний защитник/полузащитник Зайнутдинов и пока его взаимодействие с медленным Осипенко оставляет делать лучшего.

Игра «Локомотива» гораздо более отлаженная и не зря команда сейчас располагается на втором месте с отставанием всего в одно очко от ЦСКА. После ничейного синдрома железнодорожники наконец смогли одержать непростую победу над «Рубином» (1:0) в чемпионате.

Этот успех придаст уверенности «Локомотиву» перед московским дерби. У команды есть выбор в составе, на каждую позицию у Галактионова почти два претендента в этом сезоне, тогда как у «Динамо» гораздо более короткая скамейка запасных. Вряд ли тут стоит ждать уверенной победы хозяев, сейчас «Локо» точно не хуже.

Наш прогноз: победа «Локомотива» с форой 1,45.

«Аталанта» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

С этого сезона «Аталанту» возглавляет Иван Юрич, провалившийся в «Роме» и «Саутгемптоне». Для ученика Джан Пьеро Гасперини, который и рекомендовал хорвата бергамаскам после своего ухода, это чуть ли не последний шанс восстановить утраченное реноме.

Пока работа Юрича в «Аталанте» проходит неоднозначно. После серии неудачных матчей на старте итальянский клуб начал выигрывать в Серии А и Лиге Европы, но пока его футбол далек от совершенства. Борьба на два фронта сказывается на «Аталанте», один за другим начали выбывать ведущие игроки и Юрич стал подтягивать молодежь (Бернаскони, купленный у «Дженоа» Аханор), чтобы хоть как-то ротировать состав.

Другое дело «Комо». Команда имеет отличное финансирование и здорово укрепилась в межсезонье. Теперь в распоряжении Сеска Фабрегаса есть почти два равноценных состава из очень талантливых проспектов во главе с великолепным Нико Пасом и опытными Моратой и Серхи Роберто.

Сейчас в таблице Серии А «Комо» идет на 8-м месте и всего на одно очко отстает от занимающей шестую строчку «Аталанты». В условиях, когда у бергамасков нет четырех игроков основы, дисквалифицирован капитан Де Роон и усталость после матча ЛЕ с «Брюгге» (2:1) гости должны как минимум не проиграть.

Наш прогноз: «Комо» не проиграет за 1,70.

«Брест» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

После провального старта, когда у «Бреста» с трудом набирались игроки на основной состав, команда Эрика Руа начинает приходить в себя и напоминать себя образца двух последних сезонов, когда с ней никому не было легко.

После приобретений в лице Эбимбе, Тузара, Ласкари, Шатора у «Бреста» появились возможности для маневра, и теперь еще нет второго фронта в виде прошлогодней Лиги чемпионов. По-прежнему в большом порядке нападающий Людовик Ажорк, который в игре с «Ницце» набрал 4 (1+3) очка, почувствовав во всех атаках своей команды. К игре с «Нантом» хозяева подходят серией из двух побед кряду.

«Канарейки» за время межсезонье очень сильно изменились. Команду покинуло почти 70% основного состава, а на место прежних футболистов влилась молодежь из академии, вернувшиеся игроки из аренд и не самые известные игроки.

В «Нанте» теперь и новый главный тренер португалец Луиш Каштру, сменивший многолетнего наставника Комбуаре. Пока «Нант» располагается на 16-м месте с 5 очками в Лиге 1 и при этом за исключением «ПСЖ» не играл с топовыми командами.

Наш прогноз: победа «Бреста» с форой 0 за 1,40.

