В очередном экспрессе рассмотрим матчи АПЛ, Лиги 1 и РПЛ

«Ньюкасл» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Старт сезона не очень получился у «Ньюкасла». Сейчас команда идет лишь на 13-м месте в чемпионате Англии с 6 очками и проиграла первый матч в Лиге чемпионов «Барселоне» со счетом 1:2.

Ключевой проблемой «сорок» является уход главного бомбардира Александера Исака в «Ливерпуль». Вместо него были подписаны Ник Вольтемаде и Йоанн Висса. Но первый абсолютно другой по манере футболист, намного более медленный и тягучий, а второй пока травмирован. В первых матчах на острие атаки вообще играл номинальный хавбек Гордон. В итоге, у «Ньюкасла» всего 3 забитых мяча в 5 играх АПЛ.

Дела у «Арсенала» гораздо лучше. «Канониры» идут вторыми в чемпионате Англии, а единственное поражение в сезоне потерпели от прямого конкурента «Ливерпуля» (0:1) при абсолютно равной игре. Также дружина Микеля Артеты успешно стартовала в Лиге чемпионов.

В Бильбао, что всегда очень непросто, был обыгран местный «Атлетик» со счетом 2:0. За время летней трансферной кампании «Арсенал» здорово усилился и теперь имеет в составе два футболиста на каждую позицию. Однозначно шансы «Арсенала» выиграть тут намного выше.

Наш прогноз: победа «Арсенала» с форой 0 за 1,54.

«Ницца» — «Париж»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

За лето в составе «Ниццы» произошло немало изменений, поэтому команда играет очень неровно, чередуя яркие игры и абсолютно невзрачные. На неделе «Ницца» уступила в Лиге Европы на своем поле «Роме» (1:2).

В условиях не самого глубокого состава и большого числа травмированных тренерскому штабу во главе с Франком Эзом приходится постоянно придумывать новые ходы и подтягивать молодежь, которая пока не очень тянет. Также приходится давать отдых многолетнему флагману клуба 41-летнему защитнику Данте, который до сих пор в порядке. Вряд ли его стоит ждать в этом матче, так как он выходил в ЛЕ.

Дерзкий новичок Лиги 1 не только полностью сохранил свой состав после повышения из Лиги 2, но и очень здорово усилился. В команду пришли вратарь Трапп, защитник Отавио, хавбеки Лис-Мелу, Саймон, Иконе и форвард Жеббельс.

Понятно, что с такими новичками можно ставить более серьезные задачи, чем сохранение прописки в элитном дивизионе. «Париж» стартовал с двух поражений в сезоне, но затем взял 6 очков из 6, показав свой уровень. В команде все хорошо с деньгами, этакая версия итальянского «Комо», поэтому «Ницце» придется непросто.

Наш прогноз: победа «Парижа» с форой 1 за 1,55.

«Спартак» — «Пари НН»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Московский «Спартак» продолжает испытывать давление и даже серия неудачных матчей не охладила критику в адрес команды и главного тренера Деяна Станковича. Хотя сейчас красно-белые идут на 6-м месте с 15 очками и всего с 4-очковым отставанием от лидера «Зенита».

Прогнозы и ставки на футбол

В последнем туре «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов», а главным героем стал подзабытый Манфред Угальде, оформивший дубль. Ранее в чемпионате была ничья с «Динамо» (2:2) и поражение в Кубке России от «Ростова» (1:2).

В последних играх «Пари НН» показывает неплохой футбол, но при этом набирает немного очков. В 9-м туре нижегородцы уступили дома «Ахмату» (1:2), а главный тренер Алексей Шпилевский обрушился с критикой на арбитров, принявших несколько сомнительных решений не в пользу его команды.

Ранее было домашнее поражение в Кубке России от «Динамо» Мх (1:2) и победа дома в РПЛ над «Оренбургом» (3:1). Состав у команды довольно неплохой, особенно в атакующей линии и вряд ли стоит ждать разгрома от нестабильного «Спартака».

Наш прогноз: победа «Пари НН» с форой 2,5 за 1,45.

3.46 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,46.