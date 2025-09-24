«Ницца» ожила слишком поздно: «Рома» закрыла матч за пять минут второго тайма

На «Альянс Ривьера» в среду вечером зрители стали свидетелями матча с резкой сменой ритма. «Ницца» провела безликий первый тайм, провалила начало второй половины, но сумела устроить яркую концовку. И всё же этого оказалось недостаточно: два быстрых гола от защитников «Ромы» обеспечили гостям победу — 2:1, а гол Терема Моффи с пенальти всего лишь добавил интриги в последние минуты.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ницца — Рома 1:2 Голы: 0:1 Эван Н'Дика (52'), 0:2 Джанлука Манчини (55'), 1:2 Теремас Моффи (пенальти) (77') Ницца: Йеванн Диуф, Антуан Менди, Данте, Мельвен Бар (Али Абди, 80'), Том Луше, Шарль Ванхаутте, Хишем Будауи (Жонатан Клосс, 62'), Морган Сансон (Софьян Диоп, 62'), Жереми Бога (Мохамед-Али Чо, 80'), Abdulay Juma Bah, Kevin Carlos Omoruyi Benjamin Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас, Девин Ренс (Марио Эрмосо, 82'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Матиас Соуле (Никколо Писилли, 69'), Нейл Эль-Айнауи, Ману Коне (Бриан Кристанте, 69'), Артем Довбик (Эван Фергюсон, 69'), Стефан Эль-Шаарави (Лоренцо Пеллегрини, 46') Предупреждения: Ману Коне (27'), Нейл Эль-Айнауи (41'), Эван Н'Дика (41'), Константинос Цимикас (80'), Марио Эрмосо (88')

Франк Эз решился на ротацию и даже на дисциплинарные меры: Диоп и Клосс начали матч на скамейке за опоздание на командное собрание, к тому же и Моффи тоже остался в запасе. Вместо них в старте вышли молодые Менди и Лоше, а также ветеран Данте, который в 41 год и 11 месяцев стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы.

На поле «Ницца» выглядела организованно и куда прочнее, чем в недавнем поражении от «Бреста» (1:4). В первом тайме обе команды осторожничали: «Рома» действовала сдержанно, а хозяева не находили идей впереди. За 45 минут зрители так и не увидели ни одного удара в створ — редкость для европейского матча. Но в каком-то смысле данность для «Ниццы», подобное уже было в квалификации ЛЧ против «Бенфики». Очевидно, проблема не решена.

«Ницца» — «Рома» https://www.asroma.com/

Две минуты закрыли матч

Развязка наступила сразу после перерыва. Сначала Эван Н’Дика выиграл верховую борьбу после подачи углового от Лоренцо Пеллегрини и хладнокровно пробил головой в ближний угол — 0:1. Лоренцо буквально несколько дней назад вернулся после травмы и слухов об уходе — и продолжает доказывать, что всё ещё достоин носить футболку римского клуба.

Эван Н'Дика https://www.asroma.com/

А уже всего три минуты спустя забил ещё один защитник «Ромы»: Костас Цимикас сделал идеальный навес слева, а Джанлука Манчини подключился в атаку и красивым ударом в касание удвоил счёт.

Два удара защитников — и вся работа «Ниццы» по удержанию в первом тайме оказалась перечёркнутой. На «Альянс Ривьера» воцарилась тишина, а болельщики опасались разгрома. В тот момент темп у итальянцев был бешеным.

Гол Джанлуки Манчини https://www.asroma.com/

Перемены Эза и ответ Моффи

Но наставник хозяев не смирился. Тройная замена — на поле появились Клосс, Диоп и Моффи — оживила игру. «Ницца» заиграла агрессивнее, стала активнее в единоборствах и сместила игру к воротам «Ромы». Символом перемен стал 19-летний Антуан Менди: его рывок справа завершился фолом Никколо Пизилли, и арбитр назначил пенальти.

Моффи, который начал матч на скамейке «штрафников», подошёл к точке и уверенно развёл мяч и голкипера по разным углам — 1:2. На 77-й минуте интрига вернулась, стадион взорвался, а римская оборона впервые за вечер зашаталась.

Пенальти Терема Моффи afp.com

Итальянская выдержка

Впрочем, дальше «Рома» сыграла по-итальянски прагматично. Команда Джан Пьеро Гасперини не стала форсировать события, спокойно сбивая темп и прерывая быстрые прорывы соперника. Французы пытались навязать давление, но не сумели создать ещё одного по-настоящему голевого момента. Итальянцы, которых поддерживали более 1500 гостевых фанатов, удержали победу и унесли с Лазурного берега три очка.

Для «Ниццы» поражение стало продолжением неприятной статистики: клуб так и не выиграл ни одного матча у итальянских соперников в еврокубках. Но концовка встречи оставила болельщикам хоть и горькое, но чувство надежды: команда способна на всплески, если подключаются лидеры. И, конечно, если не спать весь первый тайм.

Календарь и таблица Лиги Европы

Для «Ромы» это победа «по учебнику»: минимальный риск, два точных удара и уверенная игра в защите в концовке. Гасперини сразу подтвердил статус фаворита, а «Ницца» теперь обязана брать очки в Стамбуле против «Фенербахче», иначе сезон в Европе снова может сложиться очень депрессивно.