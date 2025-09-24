«Ницца» ожила слишком поздно: «Рома» закрыла матч за пять минут второго тайма

Франк Эз решился на ротацию и даже на дисциплинарные меры: Диоп и Клосс начали матч на скамейке за опоздание на командное собрание, к тому же и Моффи тоже остался в запасе. Вместо них в старте вышли молодые Менди и Лоше, а также ветеран Данте, который в 41 год и 11 месяцев стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы.
На поле «Ницца» выглядела организованно и куда прочнее, чем в недавнем поражении от «Бреста» (1:4). В первом тайме обе команды осторожничали: «Рома» действовала сдержанно, а хозяева не находили идей впереди. За 45 минут зрители так и не увидели ни одного удара в створ — редкость для европейского матча. Но в каком-то смысле данность для «Ниццы», подобное уже было в квалификации ЛЧ против «Бенфики». Очевидно, проблема не решена.
Две минуты закрыли матч
Развязка наступила сразу после перерыва. Сначала Эван Н’Дика выиграл верховую борьбу после подачи углового от Лоренцо Пеллегрини и хладнокровно пробил головой в ближний угол — 0:1. Лоренцо буквально несколько дней назад вернулся после травмы и слухов об уходе — и продолжает доказывать, что всё ещё достоин носить футболку римского клуба.
А уже всего три минуты спустя забил ещё один защитник «Ромы»: Костас Цимикас сделал идеальный навес слева, а Джанлука Манчини подключился в атаку и красивым ударом в касание удвоил счёт.
Два удара защитников — и вся работа «Ниццы» по удержанию в первом тайме оказалась перечёркнутой. На «Альянс Ривьера» воцарилась тишина, а болельщики опасались разгрома. В тот момент темп у итальянцев был бешеным.
Перемены Эза и ответ Моффи
Но наставник хозяев не смирился. Тройная замена — на поле появились Клосс, Диоп и Моффи — оживила игру. «Ницца» заиграла агрессивнее, стала активнее в единоборствах и сместила игру к воротам «Ромы». Символом перемен стал 19-летний Антуан Менди: его рывок справа завершился фолом Никколо Пизилли, и арбитр назначил пенальти.
Моффи, который начал матч на скамейке «штрафников», подошёл к точке и уверенно развёл мяч и голкипера по разным углам — 1:2. На 77-й минуте интрига вернулась, стадион взорвался, а римская оборона впервые за вечер зашаталась.
Итальянская выдержка
Впрочем, дальше «Рома» сыграла по-итальянски прагматично. Команда Джан Пьеро Гасперини не стала форсировать события, спокойно сбивая темп и прерывая быстрые прорывы соперника. Французы пытались навязать давление, но не сумели создать ещё одного по-настоящему голевого момента. Итальянцы, которых поддерживали более 1500 гостевых фанатов, удержали победу и унесли с Лазурного берега три очка.
Для «Ниццы» поражение стало продолжением неприятной статистики: клуб так и не выиграл ни одного матча у итальянских соперников в еврокубках. Но концовка встречи оставила болельщикам хоть и горькое, но чувство надежды: команда способна на всплески, если подключаются лидеры. И, конечно, если не спать весь первый тайм.
Календарь и таблица Лиги Европы
Для «Ромы» это победа «по учебнику»: минимальный риск, два точных удара и уверенная игра в защите в концовке. Гасперини сразу подтвердил статус фаворита, а «Ницца» теперь обязана брать очки в Стамбуле против «Фенербахче», иначе сезон в Европе снова может сложиться очень депрессивно.