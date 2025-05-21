Экспресс дня 21 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Франции и Италии, а также финал Лиги Европы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы. Финал

«Тоттенхэм» в двух последних матчах АПЛ потерпел два поражения. Команда уступила «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле» с одинаковым счетом 0:2.

После провала в чемпионате Англии «шпоры» настраиваются на финал Лиги Европы как на последний бой. Победа позволит команде спасти сезон. Однако букмекеры считают фаворитом «МЮ».

У «красных дьяволов» схожая ситуация. Команда проиграла два последних матча в АПЛ, поскольку шла усиленная подготовка к финалу Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» ранее уже побеждал в Бильбао. Напомним, в полуфинале ЛЕ подопечные Рубена Аморима прошли «Атлетик».

Последняя встреча между «Тоттенхэмом» и «МЮ» состоялась 16 февраля. Тогда шпоры в рамках АПЛ победили соперника со счетом 1:0. Единственный гол забил Джеймс Мэддисон.

Ставка: ТБ 2 за 1.48.

«Мец» — «Реймс»

Футбол. Франция. Стыковые матчи Лига 1/Лига 2



«Мец» завершил сезон в Лиге 2 на 3-м месте в таблице. Клуб записал в актив 65 очков по итогам 34-х встреч У «Меца» 18 побед, 11 ничьих и пять поражений.

В стыковых матчах «Мец» уже одержал одну победу. Команда встречалась с «Дюнкерком». «Мец» одолел соперника со счетом 1:0.

«Реймс» по итогам 38 туров в Лиге 1 расположился на 16-й позиции. Команда набрала 33 очка. «Реймс» одержал 8 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

Для «Реймса» май прошел ужасно. Команда потерпела три поражения кряду. В матче с «Мецом» гости являются андердогами. Возможно, букмекеры недооценивают «Реймс»?

Ставка: Обе забьют за 1.83.

«Катандзаро» — «Специя»

Футбол. Италия. Стыковые матчи Серия А/Серия В

«Катандзаро» надеется сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе. В полуфинале стыков команда встретится со «Специей», которая по итогам чемпионата в Серии В стала третьей.

В текущем месяце «Катандзаро» из пяти матчей проиграл лишь один. 1 мая команда в гостях неудачно сыграла с «Юве Стабией». Было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

«Специя» не лучшим образом играет в гостях. Безвыигрышная выездная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Специя» побеждала на чужом поле 1 февраля. Тогда клуб взял верх над «Читтаделлой» со счетом 2:0.

В 2025 году команды уже встречались другом. В рамках Серии В «Специя» дома уступила «Катандзаро» 0:1. Кто окажется сильнее на этот раз?

Ставка: «Катандзаро» не проиграет за 1.59.

Общий коэффициент — 4.30.