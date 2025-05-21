ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итан НванериБудущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ Рубен АморимВсё или ничего. Как «МЮ» и Аморим оказались на краю пропасти перед финалом Лиги Европы Майкл Моралес против Гилберта БернсаНокаутировал Бернса и вызвал Гэрри. Непобежденный Моралес в двух шагах от пояса UFC
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» и «МЮ» проведут результативный финал, «Катандзаро» не уступит «Специи»

    Экспресс дня 21 мая. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Франции и Италии, а также финал Лиги Европы На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Лига Европы. Финал

    «Тоттенхэм» в двух последних матчах АПЛ потерпел два поражения. Команда уступила «Кристал Пэлас» и «Астон Вилле» с одинаковым счетом 0:2.

    После провала в чемпионате Англии «шпоры» настраиваются на финал Лиги Европы как на последний бой. Победа позволит команде спасти сезон. Однако букмекеры считают фаворитом «МЮ».

  • Алексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос
  • Эксклюзивное интервью с агентом, который ведёт дела Константина Тюкавина, о прогрессе российских игроков, дружбе с Сарсанией и проблемах «Зенита»
  • 17/05/2025

    • У «красных дьяволов» схожая ситуация. Команда проиграла два последних матча в АПЛ, поскольку шла усиленная подготовка к финалу Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» ранее уже побеждал в Бильбао. Напомним, в полуфинале ЛЕ подопечные Рубена Аморима прошли «Атлетик».

    Последняя встреча между «Тоттенхэмом» и «МЮ» состоялась 16 февраля. Тогда шпоры в рамках АПЛ победили соперника со счетом 1:0. Единственный гол забил Джеймс Мэддисон.

    Ставка: ТБ 2 за 1.48.

    «Мец» — «Реймс»

    Футбол. Франция. Стыковые матчи Лига 1/Лига 2

    «Мец» завершил сезон в Лиге 2 на 3-м месте в таблице. Клуб записал в актив 65 очков по итогам 34-х встреч У «Меца» 18 побед, 11 ничьих и пять поражений.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В стыковых матчах «Мец» уже одержал одну победу. Команда встречалась с «Дюнкерком». «Мец» одолел соперника со счетом 1:0.

  • Нуну, Энрике, Раньери, Росеньор, Флик. И еще 15 лучших тренеров сезона
  • В этом списке не только представители ведущих европейских чемпионатов
  • 16/05/2025

    • «Реймс» по итогам 38 туров в Лиге 1 расположился на 16-й позиции. Команда набрала 33 очка. «Реймс» одержал 8 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Для «Реймса» май прошел ужасно. Команда потерпела три поражения кряду. В матче с «Мецом» гости являются андердогами. Возможно, букмекеры недооценивают «Реймс»?

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

    «Катандзаро» — «Специя»

    Футбол. Италия. Стыковые матчи Серия А/Серия В

    «Катандзаро» надеется сыграть в следующем сезоне в элитном дивизионе. В полуфинале стыков команда встретится со «Специей», которая по итогам чемпионата в Серии В стала третьей.

    В текущем месяце «Катандзаро» из пяти матчей проиграл лишь один. 1 мая команда в гостях неудачно сыграла с «Юве Стабией». Было зафиксировано поражение со счетом 0:2.

  • От Артеты в «Барселоне» до Маккенны в «Баварии»: куда занесет нынешних тренеров команд АПЛ
  • Совсем скоро в Англии начнется новая волна тренерских увольнений и назначений
  • 14/05/2025

    • «Специя» не лучшим образом играет в гостях. Безвыигрышная выездная серия команды составляет 6 матчей. Последний раз «Специя» побеждала на чужом поле 1 февраля. Тогда клуб взял верх над «Читтаделлой» со счетом 2:0.

    В 2025 году команды уже встречались другом. В рамках Серии В «Специя» дома уступила «Катандзаро» 0:1. Кто окажется сильнее на этот раз?

    Ставка: «Катандзаро» не проиграет за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Офнер — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ден Босх — Телстар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Оклахома — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фриц — Алис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 21 мая: прогноз и ставка за 4.30, статистика, коэффициенты матча 21.05.202522:00. «Тоттенхэм» и «МЮ» проведут результативный финал, «Катандзаро» не уступит «Специи»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры