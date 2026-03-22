Один из последних шансов Пепа на трофей в этом сезоне

«Арсенал» и «Манчестер Сити» разыграют Кубок английской лиги на «Уэмбли» — финал, в котором сойдутся первая и вторая команды АПЛ, а также два тренера с особой историей противостояния. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:00 Судейская бригада матча: главный арбитр — Питер Бэнкс; ассистенты: Нил Дэвис, Стив Мередит; четвёртый судья –Том Брамалл; VAR — Джон Брукс; ассистент VAR — Дэн Робатан.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты подходит к финалу в отличной форме и с серьёзным психологическим преимуществом. «Арсенал» не проигрывает «Сити» уже шесть матчей подряд во всех турнирах, а также демонстрирует стабильность на протяжении последних недель. Победа над «Байером» в Лиге чемпионов лишь укрепила уверенность лондонцев перед решающей игрой.

Путь к финалу получился уверенным: «канониры» прошли «Порт Вейл», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Челси», ни разу не позволив усомниться в своих амбициях. При этом команда остаётся гибкой в атаке — в Кубке лиги отличались сразу восемь разных игроков, что подчёркивает вариативность и глубину состава.

Перед матчем остаются вопросы по составу: Мартин Эдегор и Юрриен Тимбер восстанавливаются после повреждений, а также не до конца определена позиция вратаря. Однако в целом «Арсенал» выглядит более сбалансированной и уверенной командой, для которой этот финал может стать отправной точкой в борьбе сразу за несколько трофеев.

«Манчестер Сити»

«Сити» подходит к финалу в менее стабильном состоянии. Вылет из Лиги чемпионов от «Реала» (5:1 по сумме двух матчей) и лишь одна победа в последних пяти играх создают давление на команду Пепа Гвардиолы. Тем не менее, Кубок лиги остаётся турниром, в котором «горожане» традиционно сильны — семь побед в последних финалах говорят сами за себя.

По ходу нынешнего розыгрыша «Сити» уверенно прошёл всех соперников, выигрывая каждый матч с разницей минимум в два мяча. Гвардиола может завоевать уже пятый Кубок лиги в карьере — это потенциальный рекорд турнира, что добавляет дополнительную мотивацию.

Тактически «Сити» остаётся опасным, несмотря на спад. Эксперименты с узкой схемой и высокой линией прессинга делают команду агрессивной в центре поля, но при потере мяча открывают зоны. Ключевой фигурой остаётся Эрлинг Холанн, который регулярно забивает «Арсеналу», хотя на «Уэмбли» ему пока не удавалось отличиться — и это одна из главных интриг финала.

