21 марта в финальном матче Кубка английской лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 1.73.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» начали свой путь в турнире с 1/16 финала, где обыграли в гостях «Порт Вэйл» со счетом 2:0. Далее были пройдены «Брайтон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), а в двухматчевом полуфинальном противостоянии был бит «Челси» — 3:2 на выезде и 1:0 дома.
Последние матчи: предыдущий поединок «Арсенал» провел удачно, одержав победу над «Байером» (2:0) в Лиге чемпионов. До того команда обыграла «Арсеналу» (1:0) в АПЛ и разошлась миром с «Байером» (1:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмирован — Мерино.
Состояние команды: «Арсенал» имеет шанс выиграть первый трофей в сезоне и сделать шаг к «квадруплу», о котором в свое время мечтали в «Ливерпуле» во времена Юргена Клоппа.
«Канониры» уверенно лидируют в Премьер-лиге и вполне готовы выпустить всех сильнейших на первый и, пока что, единственный финал в текущем сезоне.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» начали свой путь в турнире с 1/16 финала, где одержали победу в гостях над «Хаддерсфилдом» со счетом 2:0. Далее были пройдены «Суонси» (3:1) и «Брентфорд» (2:0), а в двухматчевом полуфинальном противостоянии был обыгран «Ньюкасл» — 2:0 на выезде и 3:1 дома.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провел неудачно, проиграв дома мадридскому «Реалу» (1:2) в Лиге чемпионов. До того команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в АПЛ и проиграла «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмирован — Гвардиол.
Состояние команды: Команда Хосепа Гвардиолы переживает небольшой кризис — «горожане» одержали только одну победу в текущем месяце и никак не могут зацепиться за «Арсенал» в чемпионской гонке АПЛ.
Но нет сомнений, что «горожане» в этот непростой период готовы дать бой «канонирам» и попробовать огорчить лондонский клуб на пути к «квадруплу».
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» не побеждал в трех последних матчах
- «Арсенал» не проигрывал на протяжении 14-ти встреч кряду
- «Горожане» не обыгрывали «Арсенал» на протяжении шести последних встреч кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «канониров» ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.15, а победа «Брайтона» — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать голы, да и очные встречи нередко заканчиваются обменом забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Арсенал» одержит победу в финальном матче в пределах основного времени.
Ставка: Победа «Арсенала» в основное время за 2.45