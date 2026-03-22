дерзкая ставка за 9.00 на матч Кубка английской лиги

22 марта в финале Кубка английской лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 9.00.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» нынешний сезон проводят блестяще. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» на 9 очков оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» переиграли «Байер» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда расправилась с «Эвертоном» (2:0). А вот первый поединок с «Байером» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Арсенал» одержал 4 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канониры» ныне находятся на подъеме. Команда явно намерена взять первый для себя трофей в сезоне.

Причем «Арсенал» традиционно успешно противостоит «Манчестер Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» на 9 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» уступили мадридскому «Реалу» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Вест Хэм» (1:1). А вот чуть ранее она уступила тому же «Реалу» (0:3).

При этом «Манчестер Сити» в пяти последних матчах победил один раз. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Горожане» ныне несколько приуныли в плане результатов. Команда Хосепа Гвардиолы не побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Зато Эрлинг Холанн успел отличиться 22 мячами в АПЛ.

В этом поединке «горожане» явно будут действовать максимально агрессивно. Вот только подопечные Гвардиолы уже почти 3 года не могут одолеть «пушкарей».

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.81.

Прогноз: «Арсенал» явно способен прибавить, да и «горожане» небезгрешны в плане надежности своих тылов.

9.00 Фора «Арсенала» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 9.00 на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Ставка: Фора «Арсенала» -2.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше четырех мячей.

5.75 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.75 на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Ставка: ТБ 4.5 за 5.75

Пять причин, почему ставка зайдет

«Горожане» победили 2 раза кряду

«Арсенал» не пропускает уже 2 матча подряд

«Манчестер Сити» не побеждает уже 3 матча подряд

«Горожане» уже 3 года не обыгрывают «Арсенал»

«Арсенал» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей

