прогноз на матч Серии А, ставка за 2.07

22 марта в 30‑м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Фиорентина» и «Интер» Милан. Начало встречи — 22:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Фиорентина — Интер Милан с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Фиорентина»

Турнирное положение: после 29 туров «Фиорентина» занимает 16‑е место с 28 очками в таблице Серии А.

Последние матчи: гостевая встреча с «Кремонезе» в Серии А сложилась очень успешно и завершилась победой «Фиорентины» со счётом 4:1. Уже к 49‑й минуте «Фиорентина» забила три мяча — отличились Паризи, Пикколи и Додо, — после чего спокойно довела матч до победы.

Также были игры в 1/8 финала Лиги конференций, где «фиалки» выиграли обе встречи с одинаковым счётом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Фортини (з), Лэмпти (з), Соломон (п).

Состояние команды: впервые за длительное время «Фиорентина» смогла покинуть зону вылета и сейчас оторвалась от 18‑го места уже на четыре очка, что позволяет игрокам и тренерскому штабу во главе с Паоло Ваноли чувствовать себя намного спокойнее. Вообще экс‑наставник «Спартака» заслуживает лестных слов за свою работу: в сложных условиях он смог успокоить ситуацию внутри клуба и параллельно вышел в четвертьфинал Лиги конференций.

«Интер» Милан

Турнирное положение: сейчас «Интер» возглавляет таблицу Серии А с 68 очками.

Последние матчи: в 29‑м туре «Интер» на своём поле не смог переиграть «Аталанту», сыграв с ней вничью со счётом 1:1. «Нерадзурри» выглядели лучше, владели инициативой почти все 90 минут, открыли счёт в середине первого тайма после гола Эспозито, но умудрились пропустить в конце встречи.

До этого было поражение от «Милана» (0:1) и ничья в первой игре полуфинала Кубка Италии с «Комо» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Чалханоглу (п), Мартинес (н).

Состояние команды: хоть в последнее время игра команды Кристиана Киву немного померкла, особенно после травмы Лаутаро Мартинеса, она продолжает уверенно двигаться к завоеванию скудетто. Да и помогают ей в этом конкуренты. Вместо аргентинца на роль лидера в атаке постепенно выдвигается Франческо Пио Эспозито, тем более Тюрам и Бонни явно сдали в последнее время.

Статистика для ставок

В первом круге «Интер» на своём поле одержал разгромную победу со счётом 3:0.

В прошлом сезоне «Фиорентина» выиграла дома (3:0), но уступила на выезде (1:2).

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Интером» (1:0, 4:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фиорентины» дают 5,10, а на «Интер» Милан — 1,65; ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,07, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: даже несмотря на небольшой спад, «Интер» всё равно остаётся более мастеровитой командой и должен увозить из Флоренции три очка. Гости спокойно тренировались в недельном цикле, тогда как «фиалки» играли в еврокубках и затратили там немало сил.

Основная ставка: победа «Интера» с форой −1 за 2,07.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант. «Фиорентина» явно будет уставшей после игры в Лиге конференций, и «Интер» может этим воспользоваться в начале игры.

Дополнительная ставка: победа «Интера» в первом тайме за 2,15.