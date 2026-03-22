В воскресенье, 22 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» примет «Интер». Начало игры — в 22:45 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

22:44 Через несколько минут арбитр даст свисток к началу игры — команды уже появились на поле!

22:39 +10 сегодня вечером во Флоренции, но по ощущениям — всего +5.

22:29 Главный арбитр встречи — 35-летний Андреа Коломбо. Кстати, максимально нефартовый судья для хозяев: «Фиорентина» провела при нём шесть матчей и не выиграла ни одного — три ничьи и три поражения.

22:22 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Арена вмещает 43 147 зрителей.

Стартовые составы команд

«Фиорентина»: Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньери, Госенс, Фаджоли, Паризи, Брешианини, Н'Дур, Гюдмюндссон, Кен.

«Интер»: Зоммер, Биссек, Аканджи, Карлос Аугусто, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Зелиньски, Димарко, Тюрам, Эспозито.

«Фиорентина»

Первая часть сезона стала для «Фиорентины» и её болельщиков настоящим кошмаром. К 15-му туру команда вообще шла на последнем месте с нулём побед и солидным восьмиочковым отставанием от спасительной зоны — казалось, что вылет в Серию В практически неизбежен. Но дальше Паоло Ваноли начал потихоньку осваиваться в новом клубе — и дела пошли в гору: за 14 последних туров «Фиорентина» одержала 6 побед и уже покинула зону вылета. Сейчас она стоит в таблице 16-й, хотя отрыв от 18-го «Лечче» чисто символический — всего в одно очко.

В Лиге конференций, к слову, у «фиалок» тоже всё неплохо — они уже прошли в четвертьфинал, преодолев два раунда плей-офф. Принимать лидера Серии А команда Паоло Ваноли будет после трёх побед кряду, хоть и против не самых страшных соперников — дважды победили «Ракув» как раз в ЛК (оба матча по 2:1) и обыграли «Кремонезе» (4:1).

«Интер»

С конца ноября по конец февраля команда Кристиана Киву выдала мощнейший отрезок в чемпионате из 14 побед и 1 ничьей в 15 турах. Отрыв от второго места достигал 10 очков, чемпионство выглядело вопросом времени, но в марте «Интер» внезапно сдал: сначала проиграл в дерби своему главному конкуренту в борьбе за скудетто — «Милану» (0:1), а затем обидно потерял дома очки с «Аталантой» (1:1), пропустив в концовке. И это ещё и на фоне сенсационного вылета из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт».

По итогу форма перед матчем против «Фиорентины» оставляет вопросы: «нерадзурри» выиграли только один из пяти последних матчей во всех турнирах — дома у скромного «Дженоа» (2:0). Впрочем, отрыв от «Милана» в таблице Серии А по-прежнему комфортный — пять очков плюс игра в запасе. Сегодняшнюю встречу у гостей пропустят травмированные Бастони, Мхитарян и Мартинес.

Личные встречи

«Фиорентина» выиграла у «Интера» только 2 из 17 встреч в Серии А с начала сезона-2017/18. Миланцы одержали 10 побед, ещё 5 игр завершились вничью. На своём поле статистика тоже безрадостная — лишь 1 победа в 9 матчах, зато какая — разгром 3:0 в феврале прошлого года.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.07.