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    5 боксеров, которые слишком поздно завершили карьеру

    Эти боксеры слишком поздно ушли из спорта и испортили статистику необязательными поражениями

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    Тайсон, Поветкин и другие покинули бокс после 38-ти, находясь далеко не в самой лучшей форме

    1. Эвандер Холифилд

    В период с 1990-го по 1998 год Эвандер был одним из сильнейших боксеров в тяжелом дивизионе. Талантливый американец за свою карьеру завоевал титулы по версиям WBA, WBC и IBF. Холифилд стал единственным боксером в истории, который выиграл оба поединка у Майка Тайсона.

    До определенного времени Эвандер выносил одного соперника за другим. Переломным моментом в его карьере стал первый поединок против Леннокса Льюиса в марте 1999-го. Тогда эти гиганты устроили в ринге настоящее шоу.

    Их бой продлился все 12 раундов и завершился вничью. После такого исхода реванш был неминуем. Но в ответном бою Льюис переиграл Холифилда по очкам и отобрал у него все 3 пояса. Тогда уже экс-чемпиону было 37 лет.

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    • После поражения от Леннокса стало понятно, что эра Эвандера закончилась и ему пора прощаться со спортом. Но бывший чемпион продолжал боксировать и в итоге испортил себе статистику.

    Некогда великий боец чередовал победы с поражениями еще на протяжении почти десяти лет. За этот период Эвандер 6 раз потерпел неудачу и даже один раз побывал в нокауте. Закончи Холифилд с боксом после проигрыша от Льюиса, еще стольких поражений могло и не быть.

    2. Владимир Кличко

    Full Fight | Anthony Joshua Vs Wladimir Klitschko TKO

    Украинский боксер сумел построить феноменальную карьеру. Свой первый титул Владимир завоевал в 1998-м. При этом Кличко был активным чемпионом. Он проводил по 3, а то и 4 поединка за год.

    А с сентября 2005 года после завоевания поясов WBO и IBF началась гегемония Кличко. С того момента Владимир одержал 20 побед кряду. Он побил таких именитых боксеров, как Кубрат Пулев, Александр Поветкин, Руслан Чагаев, Дэвид Хэй и многих других.

    В апреле 2015-го украинец, которому уже тогда было 39, мог уйти на заслуженный отдых в статусе доминирующего чемпиона после очередной победы и защиты всех своих титулов в противостоянии с Брайантом Дженнингсом.

    Однако Кличко решил принять бой в ноябре того же года с непобежденным Тайсоном Фьюри. «Цыганский король» был на 2 шага впереди своего возрастного соперника. Фьюри перебил Кличко по очкам и забрал у него все 5 поясов.

    Из боя с Тайсоном украинец не сделал никаких выводов. Желание вернуть титулы взяло верх, и далее Кличко опрометчиво согласился на поединок с пиковым Энтони Джошуа. Ветеран показал очень достойный бой, но в итоге уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.

    Владимир завершил свою карьеру в апреле 2017-го на серии из двух поражений кряду. Эти 2 неудачи в боях с Фьюри и Джошуа оставили неприятный след в карьере украинского тяжеловеса.

    3. Майк Тайсон

    Майк Тайсон
    globallookpress.com

    «Железный Майк» был символом бокса в последних двух десятилетиях прошлого века. Видео с брутальными нокаутами от Тайсона до сих пор набирают миллионы просмотров. Однако даже такой мастодонт, как Майк, в определенный период времени начал сильно сдавать.

    Резкий спад легенды того времени начался после противостояния с Эвандером Холифилдом. В ноябре 1996-го «железный Майк» уступил нокаутом и потерял титул чемпиона по линии WBA.

    А в реванше Тайсон от бессилия укусил своего противника за ухо и получил дисквалификацию. Те 2 неудачи сильно подорвали ментальный настрой Майка. Бойцу пришлось взять двухлетнюю паузу, чтобы восстановиться физически и психологически.

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    • Возможно, Тайсону стоило закончить с боксом уже тогда. Но вернувшись в ринг в 1999-м, «железный Майк» одержал 4 победы кряду и вышел на титульник с Ленноксом Льюисом.

    Тогдашний чемпион по трем версиям дал понять Тайсону, что ему больше никогда не вернуть себе пояса. Леннокс прикончил Майка в восьмом раунде, пополнив свое резюме очередным громким именем.

    Но даже это не заставило Тайсона задуматься о завершении карьеры. Далее он провел еще 3 поединка, в которых 2 раза проиграл. Окончательно американец ушел из бокса после очередного нокаута от ноунейма Кевина Макбрайда.

    По сути, пиковый Майк перестал существовать в 30 лет. Но закончил с боксом легендарный спортсмен лишь в 38.

    4. Александр Поветкин

    HIGHLIGHTS | Alexander Povetkin vs. Dillian Whyte 2

    «Русский витязь» показывал высокий уровень даже после того, как ему исполнилось 35 лет. Проиграв Энтони Джошуа, в титульном бою в сентябре 2018-го, россиянин далее одолел Хью Фьюри, а также устроил настоящее кровавое побоище против Майкла Хантера.

    Тот поединок завершился вничью, однако это не помешало Поветкину получить статус претендента на временный титул в тяжелом весе по линии WBC. 22 августа 2020-го, когда Александру было уже 40 лет, он встретился в ринге с Диллианом Уайтом.

    Британец подходил к той встрече в пиковой форме на серии из 11-ти побед кряду. Однако «Русский витязь» отправил в нокаут Уайта уже в пятом раунде. Александр завоевал временный титул WBC, и казалось, это был самый подходящий момент, чтобы закончить карьеру.

    Тем не менее, Поветкин согласился дать Диллиану реванш. Это было максимально неверное решение, потому как в ответной встрече Уайт отомстил россиянину за предыдущий проигрыш нокаутом в четвертом раунде.

    Тот бой стал последним для Александра. Но если бы Поветкин принял решение уйти из бокса чуть раньше, то второго досрочного поражения в карьере не случилось бы.

    5. Рой Джонс

    Рой Джонс
    globallookpress.com

    Джонс наряду с Майком Тайсоном был еще одним культовым боксером в конце предыдущего столетия. Рой получил всеобщее признание за свой уникальный и невероятной стиль.

    Постоянные финты, игра на публику и танцы прямо во время поединков сделали Джонса едва ли не самым популярным боксером в мире. За свою карьеру он установил несколько рекордов.

    К примеру, Джонс является первым боксером, который поднявшись из среднего веса, сумел стать чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе. Но как и у ряда других великих чемпионов, спад Роя начался в связи с возрастом.

    С мая 2004-го по сентябрь 2005-го американец уже потерпел 3 поражения кряду. Далее Джонс провел ряд удачных поединков и завоевал титул чемпиона в первом тяжелом весе по линии WBO NABO в августе 2009-го.

    Многие советовали американцу завершить карьеру, ведь уже тогда ему было 40 лет. Однако Джонс продолжил драться и потерпел еще 3 неудачи кряду. В мае 2011-го на уход из спорта легендарному боксеру намекнул россиянин Денис Лебедев, отправив его в нокаут в 11-м раунде.

    После того проигрыша профессиональная карьера Джонса закончилась. Однако окончательно уйти из бокса экс-чемпион не смог. И даже в настоящее время в свои 54 года он выходит на ринг и продолжает драться.

    1 апреля 2023-го Джонс потерпел поражение судейским решением от бывшего обладателя пояса UFC в легком весе Энтони Петтиса. Рой настоящий фанат своего дела, и складывается впечатление, что его карьера будет длиться вечно.

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