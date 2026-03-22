прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.10

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: По итогам регулярки «Ак Барс» закрепился в тройке лидеров Восточной конференции с 94 очками в активе. От 2-го «Авангарда» казанцы отстали на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В домашних стенах последнюю встречу «Ак Барс» провел 13-го марта. При своих болельщиках была одержана скромная победа над «Сочи» (4:2).

В одном из трех недавних выездов команда Анвара Гатиятулина потерпела поражение от «Северстали» (2:4). В следующих матчах казанцы переиграли «Сочи» (4:2) и московское «Динамо» (7:5).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс» провел симпатичный сезон, по ходу которого не был столь стабилен, как прямые конкуренты из Магнитогорска и Омска, но в сущности выглядел уверенно по игре и в турнирном ключе.

К первой кубковой игре казанцы подходят на фоне пяти побед в шести встречах. Тем временем в домашних стенах команда Анвара Гатиятулина не проигрывает в основное время на протяжении семи матчей кряду.

«Трактор»

Путь к плей-офф: С 75 очками после 68 матчей, «Трактор» обосновался на 6-й позиции Восточной конференции, на 4 турнирных пункта опередив «Нефтехимик».

Последние матчи: Заключительные матчи регулярки «Трактор» провел на домашнем льду. Серия игр в Челябинске стартовала с волевой победы над «Торпедо» в овертайме (3:2, от).

Скромный результат команда Евгения Корешкова утвердила в матче против СКА (2:1), за которым последовал разгром «Металлурга» Мг (6:2). После битвы за Урал «Трактор» минимально переиграл «Адмирал» (1:0).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: «Трактор» сформировал мощную атакующую бригаду, реализовать потенциал которой не сумели по ходу регулярки сразу два тренерских штаба. В общем понимании сезон челябинцев стал разочарованием.

На флажке чемпионата коллектив Евгения Корешкова в спешном порядке попытался войти в оптимальную форму и выдал четыре победы кряду на домашнем льду, ни разу не пропустив больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 4-х личных встречах из 5 последних

В 3-х последних личных встречах команды не забивали более 5 голов

«Ак Барс» не проигрывает «Трактору» на домашнем льду на протяжении 10 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 3.98, победа «Трактора» — в 3.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: «Трактор» подошел к первому раунду плей-офф в роли нестабильной команды с дырами в обороне и хроническим дискомфортом в гостевых условиях. Кажется, для «Ак Барса» этот момент максимально выгоден, чтобы принимать у себя челябинцев.

«Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.

Прогноз: «Трактор» статистически является одним из худших на Востоке по надежности в защите. Столь явной уязвимостью соперника казанцы должны распорядиться грамотно.

Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 1.93.