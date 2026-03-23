Первый матч плей-офф 3-й и 6-й команд Востока КХЛ

В понедельник, 23 марта, казанский «Ак Барс» примет на своем льду челябинский «Трактор» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Артём Галимов («Ак Барс») получил шайбу на правом борту и пытался бросить в касание, но против него был применен силовой прием.

30' Джошуа Ливо («Трактор») опасно бросил с близкой дистанции, но Тимур Билялов («Ак Барс») спас свою команду и поймал шайбу в ловушку.

29' Степан Терехов («Ак Барс») получил малый скамеечный штраф за задержку соперника. Гости будут играть в большинстве.

27' Илья Карпухин («Ак Барс») зарядил при входе зону соперника — шайба просвистела над перекладиной.

26' Арсений Коромыслов («Трактор») отобрал шайбу у соперника в своей зоне. промчался через всю площадку, но точную передачу на пятак выполнить не смог.

25' Тимур Билялов («Ак Барс») поймал шайбу в ловушку после броска с близкой дистанции от Джошуа Ливо («Трактор»).

23' Нэйтан Тодд («Ак Барс») набросил шайбу на пятак в надежде что партнеры ее подправят в ворота, но Дмитрий Николаев («Трактор») первым оказался на шайбе и прижал ее ко льду.

22' Илья Карпухин («Ак Барс») силовым приемом остановил рвавшегося к воротам Андрея Светлакова («Трактор»).

21' Стартовала вторая треть матча «Ак Барс» — «Трактор»! Гости пока впереди с минимальным перевесом. Посмотрим, что будет дальше.

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Трактор» ведет — 0:1! Отдыхаем...

19' Арсений Коромыслов («Трактор») получил шайбу на синей линии, немного подкатил в сторону ворот и зарядил с кистей — Тимур Билялов («Ак Барс») был надежен в воротах.

18' Проброс у гостей: неудачно шайбу через все зоны выбросил Михал Чайковски («Трактор»).

17' Артур Бровкин («Ак Барс») силовым приемом у борта встретил Виталия Кравцова («Трактор»).

16' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 0:1! Виталий Кравцов! Михаил Григоренко получил классную передачу вдоль синей линии и бросил кистевым, а Виталий Кравцов подправил ее в ворота!

16' Михаил Фисенко («Ак Барс») вбросил шайбу в зону соперника, но не успел к ней — на лицевом борту ее отбросил Логан Дэй («Трактор»).

15' Кирилл Семёнов («Ак Барс») опасно выкатывал на ворота — его бросок пришелся в щитки Дмитрия Николаева («Трактор»).

14' Максим Джиошвили («Трактор») прорвался по левому борту и прострелил на пятак, но никто из партнеров не смог добить шайбу в ворота.

13' Илья Карпухин («Ак Барс») с партнером организовали опасную контратаку, но не смогли забить — бросок пришелся прямо в грудь Дмитрия Николаева («Трактор»)!

12' Сергей Телегин («Трактор») ворвался в зону и с лета бросил — шайба оказалась в ловушке голкипера.

11' Гол отменен! Была помеха вратарю. Счет остается прежним — 0:0!

11' Тренерский штаб «Ак Барса» запросил видеоповтор на предмет помехи вратарю при взятии ворот!

11' Г-ОО-Л! «Трактор» — 0:1! Но это взятие ворот точно нужно проверить, так как было много падений на пятаке.

10' Андрей Прибыльский («Трактор») мощно щелкнул по воротам от синей линии, голкипер хозяев отбил шайбу блином.

09' Михаил Григоренко («Трактор») бросил низом с правого круга вбрасывания — Тимур Билялов («Ак Барс») зафиксировал шайбу в ловушке.

08' Джордана Гросса («Трактор») вывели на бросок от синей линии, тот зарядил. но шайба пролетела над перекладиной.

07' Алексей Рыкманов («Трактор») жестко встретил соперника на синей линии силовым приемом, все было в рамках правил.

06' Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор») бросил от борта по воротам, но немного не попал в створ.

05' Кирилл Семёнов («Ак Барс») выкатил один на один с вратарем, но не смог переиграть Дмитрия Николаева («Трактор»).

03' Алексей Марченко («Ак Барс») заблокировал опасный бросок Василия Глотова («Трактор») со средней дистанции.

02' А вот и первое удаление в матче: Григорий Денисенко («Ак Барс») получил 2 минуты штрафа за подножку.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Трактор» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Ак Барс» — «Трактор»: главные судьи — Соин Александр и Беляев Сергей, линейные судьи — Иванов Юрий и Сысуев Александр.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина между представителями Восточной конференции — казанским «Ак Барсом» и челябинским «Трактором». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Терехов Степан, Фальковский Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Бровкин Артур.

«Трактор»: Николаев Дмитрий, Дэй Логан, Чайковски Михал, Кравцов Виталий, Григоренко Михаил, Ливо Джошуа, Гросс Джордан, Телегин Сергей, Глотов Василий, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Прибыльский Андрей, Коромыслов Арсений, Горюнов-Рольгизер Михаил, Кадейкин Александр, Коршков Егор, Никонов Андрей, Жарков Владимир, Горбунов Степан, Рыкманов Алексей.

«Ак Барс»

Казанский клуб в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги выступил довольно успешно и занял по ее итогам третье место в Восточной конференции, набрав 94 очка. Отставание от первой строчки (магнитогорского «Металлурга») составило 11 пунктов.

«Ак Барс» уже давно обеспечил себе место в плей-офф, тем не менее его результаты в последних встречах выглядели прилично. В двух предыдущих матчах казанский клуб одержал гостевые победы: над «Сочи» (4:2) и московским «Динамо» (7:5).

«Трактор»

«Трактор» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финишировал на шестой строчке в Восточной конференции. Челябинский клуб набрал 75 очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб у него была положительная (205:195).

«Трактор» выдал классную концовку регулярного чемпионата и выиграл четыре матча подряд. Поверженными оказались: нижегородское «Торпедо» (3:2 в овертайме), санкт-петербургский СКА (2:1), магнитогорский «Металлург» (6:2) и Адмирал« (1:0). В итоге челябинский клуб уверенно вышел в плей-офф и сейчас готов сражаться за Кубок Гагарина.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как представляют одну Восточную конференцию. В последних пяти матчах этих команд четыре победы одержал казанский клуб и одну челябинский. Предыдущая их очная дуэль состоялась в марте нынешнего года, там в гостях "Ак Барс" выиграл со счетом 1:0.

