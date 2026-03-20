Заключительная неделя регулярного сезона КХЛ запомнилась чередой важных событий, о которых говорим в нашем еженедельном обзоре.

«Сибирь» сформировала окончательную сетку плей-офф

Борьба за восьмую позицию в зоне плей-офф на Востоке шла до последней недели, а завершилась без неожиданных поворотов. В кубковый раунд постучалась «Сибирь», которая выиграла конкуренцию у «Амура».

Когда хабаровчане установили шесть побед в восьми встречах, на счету команды Ярослава Люзенкова оставался лишь один выигранный матч из шести. В моменте положение коллектива, замыкающего топ-8, оказалось неприятно скользким. Но сибиряки не дали сломить себя психологически и выдали продуктивный отрезок, оформив +2 на территории «Авангарда» и забрав один зачетный балл в домашнем матче против «Металлурга» Мг.

Ключевой же для «Новосибирска» стала встреча 16 марта с ЦСКА. Для прохода в Кубок Гагарина «Сибири» необходимо было обыграть армейцев любым способом, с чем команда при поддержке 11 тыс. домашних зрителей справилась на пятерку — 3:2.

«Сибирь» закрепилась в топ-8

На 15-й минуте первого периода Михаил Абрамов открыл счет, а во втором отрезке за «Сибирь» отличились Чейз Приски и Антон Косолапов. В составе ЦСКА попытки отыграться предприняли Дмитрий Бучельников и Виталий Абрамов, но коллектив Люзенкова выдал многострадальную игру на удержание и подавил натиск, несмотря на колоссальное преимущество москвичей по броскам в створ — 43:13, в том числе и в третьем периоде — 14:2.

Победную серию в домашних стенах «Сибирь» продолжила двумя днями позже в матче против СКА, который был разорван вчистую как статистики, так и по счету — 4:1. В заключительной встрече регулярки новосибирцы переиграли «Барыс» — 2:1, бул.

На 8-й месте в зачете Востока команда Ярослава Люзенкова закрепилась с 69 очками на счету, а разрыв между «Амуром» у финишной черты чемпионата увеличился до 9 баллов.

«Спартак» расторг контракт с Ружичкой

Помимо попыток улучшить позицию перед началом плей-офф, «Спартак» на прошлой неделе запомнился историей, которая не имела прямого отношения к событиям на льду. Столичным клубом было принято решение расторгнуть контракт со словацким нападающим Адамом Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока, — говорится в официальном заявлении клуба.

Позже источники «Матч ТВ» сообщили, что на этот шаг руководство «красно-белых» пошло после отказа форварда выходить на лед в матче против «Ак Барса» 10 марта. В тот день Ружичка самовольно улетел из Казани в Москву, а «Спартак» сгорел на «Татнефть-Арене» 1:4.

В этом сезоне Адам провел 51 встречу и набрал 40 очков (16+24), закрепившись на втором месте в клубном рейтинге бомбардиров. За «Спартак» словацкий нападающий играл с мая 2024 года.

Адам Ружичка

На момент написания стало известно, что Континентальная хоккея лига присвоила Ружичке статус «закрепленные права», который подразумевает невозможность перехода в другую команду КХЛ без одобрения «Спартака». Агент форварда Алеша Пилко со своей стороны поспешил заявить, что его клиент «будет действовать в соответствии с регламентом».

Непосредственно на ледовой площадке «Спартак» на прошлой неделе появлялся трижды. В каждом случае — в домашних стенах. В первой встрече команда Алексея Жамнова потерпела поражение от «Динамо» Москва — 3:4, бул. В другой битве за столицу красно-белые уступили ЦСКА: вновь в пользу соперника сыграли буллиты — 2:3, бул. Бездарную серию бросков — ноль реализованных попыток — москвичи выдали в матче против «Нефтехимика» днем ранее — 2:3, бул.

На заключительном этапе чемпионата «Спартак» спикировал на 8-ю позицию в Западной конференции, продемонстрировав системный откат на фоне сезона предыдущего, когда команда прописалась в топ-3. В завершившейся регулярке команда Алексея Жамнова набрала 79 очков.

Сэм Энас повторил рекорд Никиты Гусева

Последний матч регулярного чемпионата «Динамо» Минск рассматривало исключительно с точки зрения бомбардирского рекорда КХЛ по набранным очкам, на который претендовал Сэм Энас — самый результативный форвард по итогам сезона. До повторения достижения Никиты Гусева американскому нападающему не хватало двух результативных действий, до абсолютного показателя — трех.

Без турнирных задач для клуба, коллектив Дмитрия Квартальнова вышел на домашний лед заряженным на атаку и не оставил никаких шансов «Автомобилисту», который оказался не в том месте и не в то время — 2:8.

В крышесносной игре с десятью голами Даниэль Спронг в составе «Авто» отметился дублем, Сергей Кузнецов оформил хет-трик и голевой пас, а Сэм Энас забросил дважды и тем самым поравнялся с Гусевым, но остановился за шаг до единоличного лидерства.

Сэм Энас

Утвердив 89 очков (32+57 по системе «гол+пас»), нападающий минчан с уверенным отрывом — гандикап в 15 пунктов — опередил в гонке Константина Окулова из «Авангарда» (24+50). Тем временем бомбардирское трио замкнул другой динамовский легионер — Алекс Лимож (24+49). В топ-10 (6-е место) вошел белорусский нападающий Виталий Пинчук, наколотивший 66 очков (31+35).

Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играет очень много классных игроков. Это достижение будет значить для меня много. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Сэм Энас нападающий «Динамо» Минск

Помимо матча против «Автомобилиста», команда Дмитрия Квартальнова на неделе проиграла в домашних условиях «Авангарду» — 3:4, от. Данное поражение стало для белорусов шестым на отрезке в семь проведенных встреч — без учета заключительной игры регулярки.

Нынешний чемпионат вошел в историю «Динамо» Минск как безусловно лучший: в 68 матчах белорусская команда набрала 88 очков и закрепилась на 2-й строчке таблицы Запада, побив рекордный показатель годичной давности — 4-я позиция и 86 зачетных баллов.

«Северсталь» — в топ-3, армейцы вошли в пятерку

Рекордным сезон 2025/26 вышел и для «Северстали», которая впервые завершила кампанию на 3-й позиции в таблице Западной конференции. В 68 матчах коллектив Андрея Козырева набрал 86 очков, одержал 40 побед и отметился 197 заброшенным шайбами.

На последней неделе чемпионата череповчане провели два домашних матча. В первом была одержана победа над «Ак Барсом» — 4:2, во втором — случилось крупное поражение от «Авангарда» — 2:5.

Главная интрига финальных соревновательных дней переплеталась с итоговым распределением позиций за пределами топ-3. «Локомотив» — безальтернативный лидер конференции, «Динамо» Минск и «Северсталь» довершили трио. Четвертым же в гонке оказался ЦСКА, набравший 84 очка и закончивший чемпионат со вторым в лиге по надежности показателем в обороне — 144 пропущенных шайбы (2,1 за игру в среднем).

В ходе 27-й недели команда Игоря Никитина в гостях уступила «Сибири» — 2:3, но забрала победный результат в дерби со «Спартаком» — 3:2, бул. Регулярку столичные армейцы закончили с пятью выигранными матчами из последних шести. В домашних стенах ЦСКА одержал одиннадцать побед в тринадцати недавних встречах.

ЦСКА

В пятерке Запада прописался СКА, который набрал 81 очко и по дополнительной разнице опередил «Торпедо» и московское «Динамо», занявшие 6-ю и 7-ю строки соответственно. На неделе подопечные Игоря Ларионова осуществили два безуспешных выезда — на территорию «Трактора» 1:2 и «Сибири» — 1:4, а закончили сезон эффектной волевой победой над «Шанхайскими Драконами» — 5:1.

Торпедовцы на флажке регулярки заметно сбавили ход. В шести встречах из последних девяти команда Алексея Исакова проиграла, в том числе и «Нефтехимику» в минувший понедельник — 3:6. Однако кампанию удалось завершить на позитиве — результативной победой над «Амуром» в «Нагорном» — 5:3.

Московское «Динамо» в начале недели прихлопнуло «Спартак» — 4:3, бул. и увеличило беспроигрышную серию до четырех матчей. Но следом при своих болельщиках бело-голубые уступили «Адмиралу» (1:2) и не смогли выстоять под давлением «Ак Барса», несмотря на 5 заброшенных шайб и раннее преимущество в 2 гола — 5:7.

Все пары плей-офф были определены

Первый раунд Кубка Гагарина стартует в понедельник, 23 марта, и продлится до 23 мая. Начальная стадия плей-офф пройдет в рамках традиционного противостояния внутри конференций, после чего пары будут сформированы по перекрестному пути «Запад против Востока». Серии 1/8 финала выглядят следующим образом:

Западная конференция

«Локомотив» — «Спартак»



«Динамо» Минск — «Динамо» Москва



«Северсталь» — «Торпедо»



ЦСКА — СКА

Восточная конференция