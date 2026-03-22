прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.03

В первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 23 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Автомобилист» завершил на 4-м месте в таблице Востока с 84 очками на счету. От трио лидеров екатеринбуржцы по итогу отстали на 10 турнирных пунктов.

Последние матчи: В последнем домашнем матче «Автомобилист» «всухую» сгорел ЦСКА (0:3), а затем на площадке «Металлурга» Мг потерпел поражение в битве за Урал (3:4).

Последнюю победу в регулярке команда Николая Заварухина установила накануне в Питере, где прибила «Шанхайских Драконов» (6:2). Ужасающим тем временем оказался выезд на площадку «Динамо» Минск (2:8).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Евгений Аникин, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Даниил Романцев.

Состояние команды: «Автомобилист» не показал существенный прогресс на фоне регулярки годичной давности, но достойно преодолел рабочую дистанцию и на отрезках выглядел довольно внушительно.

Неделями ранее екатеринбуржцы выдали семь побед подряд, только раз за этот период пропустив больше одного гола. На домашнем льду уральский коллектив выиграл в семи встречах из десяти последних.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного чемпионата уфимцы набрали 78 очков и прописались на 5-й строке Восточной конференции, на 3 зачетных балла опередив «Трактор».

Последние матчи: Заключительные матчи регулярки «Салават Юлаев» провел в домашних стенах. В первых двух зеленые проиграли «Металлургу» Мг (1:2, от) и московскому «Динамо» (2:3, бул.).

Победный результат команда Виктора Козлова зафиксировала в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2). Удачно «СЮ» провел встречи с «Нефтехимиком» (2:1) и «Сочи» (2:1).

Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кузнецов.

Состояние команды: «Салават Юлаев» выпутался из кризисного положения на старте сезона и дорос до роли по-хорошему дерзкого «середняка», способного навязать конкуренцию.

В одиннадцати предыдущих матчах команда Виктора Козлова забрала семь победных результатов, а в четырех встречах из недавних пяти уфимцы не пропускали больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Автомобилист» забивал 4 шайбы и более в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х личных встречах на льду «Автомобилиста» из 4-х последних команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.08, победа «Салавата Юлаева» — в 4.14.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: В последние недели остановить «Автомобилист» на его площадке удается малому числу команд, но «Салават Юлаев» обладает достаточным игровым ресурсом, чтобы войти в эту группу на старте плей-офф.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 2.03.

Прогноз: Несмотря на результаты отдельных матчей, у «Автомобилиста» в последнее время идет игра в атаке. Дома уральцы попытаются реализовать наступательный потенциал, но «СЮ» со своей стороны будет готов к борьбе на встречном движении.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.04.