В понедельник, 23 марта, екатеринбургский «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. С оглядкой на оборону действовали команды в первом периоде, счёт отображает происходившее на льду.

19' Продолжает «Авто» атаковать после окончания игры в большинстве.

18' «Салават» играет в полном составе.

18' Формат игры 5 на 4 на площадке, «Авто» в большинстве.

18' Егор Сучков поймал щелчок игрока «Автомобилиста» Блэкера на себя ценой повреждения.

17' «Авто» играет в полном составе, формат игры 5 на 3.

17' Вывели в меньшинстве шайбу из своей зоны игроки «Салавата».

16' Удаление у «Салавата», за уар клюшкой удален Григорий Панин.

16' Удаление у «Салавата», за задержку клюшкой на 2 минуты удален Джек Родуолд.

15' Удаление у «Автомобилиста», на 2 минуты за удар коленом удален Максим Денежкин.

15' Кистевой бросок от синей линии Трямкина в створ ворот «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

14' Данил Алалыкин бросил по воротам «Автомобилиста» с края зоны атаки «Салавата», блином отразил шайбу вратарь Галкин.

13' Попытка быстро перейти в атаку «Салавата» обернулась пробросом.

12' Денежкин бросил в ближний угол ворот «Салавата» с разворота, щитком отбил шайбу вратарь гостей Вязовой.

12' Броссо прорвался к воротам «Авто» и бросил в створ ворот, выручил хозяев вратарь Галкин.

11' Высокий уровень борьбы демонстрируют обе команды.

10' Голышев бросал с добивания по воротам «Салавата», но попал в сетку с внешней стороны.

10' Позиционная атака «Салавата».

09' После видео просмотра определено: нет удаления у «Автомобилиста».

09' Идёт видео просмотр игрового момента на предмет наложения штрафа на игрока команды «Автомобилист». Шашков плечом сбил нападающего «Салавата» Петра Хохрякова.

09' Шашков хлёстко бросил из круга вбрасывания зоны «Салавата», отразил щитком шайбу вратарь гостей Вязовой.

08' Организованно «Автомобилист» встречает атаки «Салавата».

07' С шайбой хоккеисты «Салавата», раскатившись из своей зоны приступили гости к атаке.

06' Затяжная позиционная атака «Салавата», внимательно в обороне действуют хозяева.

05' Егор Сучков бросил по воротам «Авто» с края зоны атаки «Салавата», парировал шайбу вратарь хозяев Владимир Галкин.

04' Бросок Мэйсека с центра зоны атаки «Авто», отразил шайбу вратарь гостей Вязовой.

04' В спокойном ключе начинает встреча, соперники присматриваются друг к другу.

03' Бросок Никиты Шашкова в створ ворот «Салавата», ловушкой поймал шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

02' Отвечают команды позиционными атаками, пока без угроз воротам.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Сидоренко Максим и Сергей Морозов.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Автомобилиста»

«Автомобилист»: Вратари: Галкин (Аликин); 1-я пятёрка: Трямкин (К) — Блэкер; Спронг — Шаров — Кизимов; 2-я пятёрка: Бусыгин — Осипов; Голышев — Да Коста — Мэйсек; 3-я пятёрка: Воробьёв (А) — Зборовский; Горбунов — Бывальцев (А) — Денежкин; 4-я пятёрка: Ишимников; Шашков — Романцев — Хрипунов; Тарасов.

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вратари: Вязовой (Коновалов); 1-я пятёрка: Стюарт — Зоркин; Ремпал — Родуолд (А) — Броссо; 2-я пятёрка: Кулик — Цулыгин; Пименов — Кузнецов — Ян; 3-я пятёрка: Варлов — Василевский; Сучков — Алалыкин (А) — Жаровский; 4-я пятёрка: Газимов — Панин (К); Фаизов — Хохряков — Горшков.

«Автомобилист»

Регулярный сезон «Автомобилист» завершил на 4-м месте в таблице Востока с 84 очками на счету. От трио лидеров екатеринбуржцы по итогу отстали на 10 турнирных пунктов. В последнем домашнем матче «Автомобилист» «всухую» сгорел ЦСКА (0:3), а затем на площадке «Металлурга» Мг потерпел поражение в битве за Урал (3:4). Последнюю победу в регулярке команда Николая Заварухина установила накануне в Питере, где прибила «Шанхайских Драконов» (6:2). Ужасающим тем временем оказался выезд на площадку «Динамо» Минск (2:8).

«Автомобилист» не показал существенный прогресс на фоне регулярки годичной давности, но достойно преодолел рабочую дистанцию и на отрезках выглядел довольно внушительно. Неделями ранее екатеринбуржцы выдали семь побед подряд, только раз за этот период пропустив больше одного гола. На домашнем льду уральский коллектив выиграл в семи встречах из десяти последних. Не помогут команде в отчетной встрече: Евгений Аникин, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Даниил Романцев.

«Салават Юлаев»

В 68 матчах регулярного чемпионата уфимцы набрали 78 очков и прописались на 5-й строке Восточной конференции, на 3 зачетных балла опередив «Трактор». Заключительные матчи регулярки «Салават Юлаев» провел в домашних стенах. В первых двух зеленые проиграли «Металлургу» Мг (1:2, от) и московскому «Динамо» (2:3, бул.). Победный результат команда Виктора Козлова зафиксировала в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2). Удачно «СЮ» провел встречи с «Нефтехимиком» (2:1) и «Сочи» (2:1).

«Салават Юлаев» выпутался из кризисного положения на старте сезона и дорос до роли по-хорошему дерзкого «середняка», способного навязать конкуренцию. В одиннадцати предыдущих матчах команда Виктора Козлова забрала семь победных результатов, а в четырех встречах из недавних пяти уфимцы не пропускали больше 2-х голов. Не помогут команде в отчетной встрече: Александр Комаров, Евгений Кузнецов.

Личные встречи

«Автомобилист» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних. «Автомобилист» забивал 4 шайбы и более в 3-х личных встречах из 4-х последних. В 3-х личных встречах на льду «Автомобилиста» из 4-х последних команды забивали 6 и более голов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.03