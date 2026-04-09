Склонят ли «никсы» чашу весов в свою пользу?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Нью-Йорк»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает 3-е место, одержав 51 победу и потерпев 28 поражений.

Последние матчи: Баскетболисты Майка Брауна одержали победу в гостевом матче против «Атланты» (108:105). Дабл-дабл из 30 очков и 13 передач оформил Джален Брансон.

Не сыграют: Нью-йоркцы не смогут рассчитывать на травмированного Митчелла Робинсона.

Состояние команды: «Никс» одержали победу в третьем матче подряд, переиграв не только «Атланту», но и «Чикаго» (136:96), «Мемфис» (130:119).

«Бостон»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Бостон» занимает второе место, одержав 54 победы и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: «Бостон» в минувшем туре регулярного чемпионата одержал победу над «Шарлотт» (113:102). В составе «кельтов» результативной игрой отметился Джейлен Браун, набравший 35 очков. До дабл-дабла защитнику не хватило одного подбора.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Милуоки» (133:101), «Майами» (147:129), «Торонто» (115:101).

Статистика для ставок

В первом круге «Бостон» одержал победу над «Нью-Йорком» (123:117)

«Нью-Йорк» нанёс одно поражение «кельтам» (111:89)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. На победу «Бостона» — 2.44.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Встречаются ведущие клубы Восточной конференции. «Нью-Йорк» вполне неплохо справляется с прямыми конкурентами. Можно сыграть на индивидуальном тотале «никсов», которые в среднем за матч набирают 115 очков.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Йорка» больше 109.5 с коэффициентом 2.19.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.87.