В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 9 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Милуоки с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Детройт»
Турнирная таблица: «Детройт» лидирует в Восточной конференции, одержав 57 побед и потерпев 22 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» проиграл «Орландо» (107:123).
Не сыграют: Центровой «Детройта» Айзея Стюарт не сыграет из-за травмы, также встречу из-за болезни пропустит лидер клуба Кейд Каннингем. Выбыли из строя также Тобиас Харрис, Карис ЛеВерт и Данкан Робинсон.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Детройта». Ранее баскетболисты из Мичигана переиграли «Филадельфию» (116:93), «Миннесоту» (113:108), «Торонто» (127:116).
«Милуоки»
Турнирная таблица: «Милуоки» занимает 11-е место в Восточной конференции, одержав 31 победу и потерпев 48 поражений.
Последние матчи: «Бакс» в гостевом поединке потерпели поражение от «Бруклина» (90:96).
Не сыграют: «Баксам» не смогут помочь травмированные Яннис и Танасис Адетокунбо. Также из строя команды выбыли Кайл Кузма, Кевин Портер-мл., Бобби Портис, Торин Принс, Майлс Тернер.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Милуоки» выиграл лишь у «Далласа» (123:99) и «Мемфиса» (131:115), проиграв тем самым «Хьюстону» (113:119), «Бостону» (101:133).
Статистика для ставок
- «Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Детройт» дважды переиграл «Милуоки» (124:112, 129:116)
- «Милуоки» занимает 11-е место в Восточной конференции
- «Милуоки» одержал победу над «Детройтом» (113:109)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.13. На победу «Милуоки» — 8.95.
ИТБ (1) 118.5 и ИТМ (1) 118.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: Несмотря на то, что «Детройт» уже вышел в плей-офф, не стоит сбрасывать со счетом лидера Восточной конференции. «Милуоки» потерял все шансы на выход в плей-ин. Можно обратить внимание на результативную игру «Детройта», баскетболисты из Мичигана в среднем набирают 119-120 очков.
Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 118.5 с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 219.5 с коэффициентом 2.02.