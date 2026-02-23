В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Юта». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Юта с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» входит в лидирующую группу Западной конференции, расположившись на 4 строчке. В 55 матчах команда Имей Удоки одержала 34 победы и потерпела 21 поражение.
Последние матчи: Техасцы потерпели поражение в матче против «Нью-Йорка» (106:108).
Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» обменялся победами с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:95, 102:105), а также добился успеха в поединках против «Шарлотт» (105:101) и «Оклахомы» (112:106).
«Юта»
Турнирная таблица: «Юта» далека от зоны плей-ин, команда из Солт-Лейк-Сити занимает 13 место в Западной конференции, «музыканты» в 57 матчах одержали 18 побед и потерпели 39 поражений.
Последние матчи: «Джаз» проиграл в очередном матче ассоциации, уступив в этот раз «Мемфису» (114:123).
Не сыграют: Из-за болезни встречу пропустит лидер джазменов Лаури Маркканен. С различными травмами из строя команды выбыли Кейонт Джордж, Джарен Джексон, Уокер Кесслер и Юсуф Нуркич.
Состояние команды: В последних матчах «Юта» смогла обыграть «Сакраменто» (121:93), «Майами» (115:111), но уступила в играх против «Портленда» (119:135), «Орландо» (117:120).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции
- «Юта» занимает 13 место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники обменялись победами
- «Хьюстон» переиграл «Юту» (129:101)
- «Юта» одержала победу над «Хьюстоном» (133:125)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.09. На победу «Юты» — 7.50.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: «Хьюстон» классом выше своего соперника, «Юта» испытывает не самые лучшие времена, в лазарете команды много травмированных игроков. Хозяева не должны столкнуться с серьезными проблемами в поединке против «джазменов». Остановим наш выбор на победе «Хьюстона».
Ставка: Фора «Хьюстона» (-14.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: 230 и 258 очков забросили друг другу баскетболисты «Хьюстона» и «Юты» друг другу в предыдущих двух личных встречах, так что ожидаем от соперников результативной игры и в третьем матче сезона.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 2.30.