прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Нью-Орлеане на «Смузи Кинг Центр» 22 февраля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Орлеан — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции, команда из Луизианы в 57 играх регулярного чемпионата одержала 15 побед и потерпела 42 поражения.

Последние матчи: «Пеликаны» на своей арене уступили «Милуоки» со счетом 118:139.

Не сыграют: С травмой ахилла из строя выбыл Деджанте Маррей.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Пеликанс» смог выиграть у «Сакраменто» (120:94) и «Миннесоты» (119:115), но проиграл «Майами» (111:123) и «Милуоки» (137:141 — после овертайма).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфия» в шаге от вылета из зоны плей-офф в плей-ин. «76-е» занимают 6 место в Восточной конференции, одержав 30 побед и потерпев 25 поражений.

Последние матчи: «Сиксерс» неудачно провел домашнюю игру против «Атланты» (107:117).

Не сыграют: С травмой колена на больничной койке находится Джоэл Эмбиид.

Состояние команды: «Филадельфия» проиграла в третьем матче подряд, уступив также «Нью-Йорку» (89:138), «Портленду» (118:135).

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне «Филадельфия» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (124:114)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Филадельфии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.53. На победу «Нью-Орлеана» — 2.50.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Филадельфия» в этом сезоне переиграла «Нью-Орлеан» с разницей в 10 очков. «Сиксерс» на голову сильнее «пеликанов», к слова баскетболисты из Луизианы редко побеждают и вряд ли смогут составить конкуренцию одному из лидеров Восточной конференции.

Ставка: Фора «Филадельфии» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 238 очко забросили баскетболисты «Филадельфии» и «Нью-Орлеана» в первой игре сезона. Ожидаем результативную игру со стороны «76-х» и «пеликанов» и во втором поединке противостояния.

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 2.30.