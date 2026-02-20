прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Миннеаполисе на «Таргет Центр» 21 февраля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Даллас с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции при 34 победах и 22 поражениях.

Последние матчи: «Лесные волки» успешно проводят матчи на домашней арене, переигрва в этот раз «Портленд» (133:109). Ключевую роль в победе «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, форвард отправил в кольцо соперника 41 очко.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Миннесота» в последних матчах регулярного чемпионата ассоциации одержала победы над «Атлантой» (138:116), «Торонто» (128:126) и проиграла «Лос-Анджелес Клиппперс» (96:115), «Нью-Орлеану» (115:119).

«Даллас»

Турнирная таблица: «Даллас» занимает 12 место в Западной конференции при 19 победах и 35 поражениях.

Последние матчи: «Маверикс» не может одержать победу уже месяц — с 21 января. В рамках минувшего тура «ковбои» уступили в игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:124).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Кайри Ирвинг, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Состояние команды: «Даллас» проиграл в девятом матче подряд, в чёрную полосу игр «техасских ковбоев» входят игры против «Финикса» (111:120), «Хьюстона» (107:111), «Шарлотт» (121:123), «Мииннесоты» (105:118) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:116), «Бостона» (100:110) и «Сан-Антонио» (125:138, 123:135).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

«Миннесота» в этом сезоне одержала две победы над «Далласом» (118:105, 120:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Миннесоты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.11. На победу «Далласа» — 6.75.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «лесные волки» нанесли два поражения «ковбоям» с разницей в 13 и 24 очка. Не исключаем новой виктории «Тимбервулвз» в предстоящей игре, учитывая и тот факт, что «Даллас» не может выиграть на протяжении девяти матчей.

Ставка: Фора «Миннесоты» (-12.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 1.90.