прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Вашингтоне на «Капитал Уан Арена» 5 января. Начало встречи — в 02:00 по мск.

«Вашингтон»

Турнирная таблица: «Вашингтон» расположился в Восточной конференции на 14 месте. В 33 матчах регулярного чемпионата «волшебники» одержали 9 побед и потерпели 24 поражения.

Последние матчи: «Вашингтон» в родных стенах нанес поражение «Бруклину» (119:99). Ключевую роль в победе команды сыграл Джастин Шампэйн, который набрал 20 очков.

Не сыграют: «Вашингтон» не сможет рассчитывать на Билала Кулибали, Криса Миддлтона и Кори Кисперта.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «колдуны» одержали победы над «Милуоки» (114:113), «Мемфисом» (116:112) и «Торонто» (138:117).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции, баскетболисты из Миннеаполиса одержали 22 победы и потерпели 13 поражений.

Последние матчи: «Лесные волки» в гостевом поединке против «Майами» добились успеха со счетом 125:115. Лучшей результативной игрой в составе «Миннесоты» сыграл Энтони Эдвардс, который набрал 33 очка.

Не сыграют: В составе «Тимбервулвз» нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» переиграла «Чикаго» (136:101) и уступила «Атланте» (102:126), «Бруклину» (107:123), «Денверу» (138:142 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Вашингтон» занимает 14 место в Восточной конференции

«Миннесота» занимает 6 место в Западной конференции

В этом сезоне «Миннесота» переиграла «Вашингтон» со счетом 120:109

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. На победу «Вашингтона» — 4.15.

ТБ 235.5 и ТМ 235.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» классом выше «Вашингтона», да и победа в первом круге с разницей в 11 очков тому подтверждение. Ожидаем от баскетболистов из Миннеаполиса новой виктории над «колдунами».

1.90 Фора «Миннесоты» (-9.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Вашингтон» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Миннесоты» (-9.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 229 очков забросили друг другу «Миннесота» и «Вашингтон» в первой личной встрече, так что ожидаем, что волки и волшебники сыграют по верхам в предстоящем матче.

1.87 ТБ 235.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Вашингтон» — «Миннесота» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 235.5 с коэффициентом 1.87.