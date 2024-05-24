Во втором матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели два раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии).

Во втором раунде плей-офф «Бостон» добился победы над «Кливлендом» (4:1 — победа в серии).

Последние матчи

: Стартовало новое противостония, «Бостон» против «Иниданы». В битве за выход в финал национальной баскетбольной ассоциации «Селтикса» выиграли со счётом 133:128. Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустит первые два матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Иноходцам» удалось дать бой «Бостону» в первом матче полуфианльной серии, уступив лишь в овертайме (128:133).

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Индиана» одержала три победы, во всех играх были повержены «никсы» из Нью-Йорка. (130:109, 116:103, 121:89).

Статистика для ставок

«Бостон» и «Индиана» 5 раз встречались в групповом этапе

«Бостон» выиграл четыре встречи у «Индианы» (133:128,129:124, 118:101, 155:104)

«Индиана» добилась успеха в одном матче (133:131)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. На победу «Индианы» — 4.11.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Первый поединок между «Бостоном» и «Индианой» показал, что лёгкой прогулки у «кельтов» в этой дуэли против «иноходцев» не будет. Ожидаем упорной борьбы со стороны команд и в предстоящей встрече.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.20.

Прогноз: 261 очко — именно столько было заброшено в первом матче дуэли между командами «Бостон» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют в результативный баскетбол и во второй игре серии.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.30.