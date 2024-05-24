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    Сможет ли «Индиана» восстановить равновесие?

    «Бостон» — «Индиана». Ставка (к. 3.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Индиана»
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    «Индиана» — «Милуоки»
    Во втором матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели два раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии).

    Во втором раунде плей-офф «Бостон» добился победы над «Кливлендом» (4:1 — победа в серии).

    Последние матчи

    : Стартовало новое противостония, «Бостон» против «Иниданы». В битве за выход в финал национальной баскетбольной ассоциации «Селтикса» выиграли со счётом 133:128. Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).

    Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустит первые два матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

    Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Иноходцам» удалось дать бой «Бостону» в первом матче полуфианльной серии, уступив лишь в овертайме (128:133).

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Индиана» одержала три победы, во всех играх были повержены «никсы» из Нью-Йорка. (130:109, 116:103, 121:89).

    Статистика для ставок

    • «Бостон» и «Индиана» 5 раз встречались в групповом этапе

    • «Бостон» выиграл четыре встречи у «Индианы» (133:128,129:124, 118:101, 155:104)

    • «Индиана» добилась успеха в одном матче (133:131)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. На победу «Индианы» — 4.11.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Первый поединок между «Бостоном» и «Индианой» показал, что лёгкой прогулки у «кельтов» в этой дуэли против «иноходцев» не будет. Ожидаем упорной борьбы со стороны команд и в предстоящей встрече.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.20.

    Прогноз: 261 очко — именно столько было заброшено в первом матче дуэли между командами «Бостон» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют в результативный баскетбол и во второй игре серии.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Бостон» — «Индиана». Во втором матче полуфинала Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Индиана» с коэффициентом 3.20.
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