«Бостон»
Путь в плей-офф: Баскетболисты из Бостона уже преодолели два раунда. В 1/8 финала «кельты» добились победы над «Майами» (4:1 — победа в серии).
Во втором раунде плей-офф «Бостон» добился победы над «Кливлендом» (4:1 — победа в серии).
Последние матчи: Стартовало новое противостония, «Бостон» против «Иниданы». В битве за выход в финал национальной баскетбольной ассоциации «Селтикса» выиграли со счётом 133:128. Всё решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (117:117).
Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингис, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: К слову, Кристапс Порзингис пропустит первые два матча полуфинальной битвы против «Индианы». Игрок продолжает восстанавливаться от растяжения правой мышцы. Баскетболист «Бостона» может вернуться в строй по ходу серии.
«Индиана»
Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).
Во втором раунде «Индиана» лишь в седьмом матче смогла обыграть «Нью-Йорк» и выйти в полуфинал НБА впервые с 2014 года.
Последние матчи: «Иноходцам» удалось дать бой «Бостону» в первом матче полуфианльной серии, уступив лишь в овертайме (128:133).
Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Индиана» одержала три победы, во всех играх были повержены «никсы» из Нью-Йорка. (130:109, 116:103, 121:89).
Статистика для ставок
- «Бостон» и «Индиана» 5 раз встречались в групповом этапе
- «Бостон» выиграл четыре встречи у «Индианы» (133:128,129:124, 118:101, 155:104)
- «Индиана» добилась успеха в одном матче (133:131)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. На победу «Индианы» — 4.11.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Первый поединок между «Бостоном» и «Индианой» показал, что лёгкой прогулки у «кельтов» в этой дуэли против «иноходцев» не будет. Ожидаем упорной борьбы со стороны команд и в предстоящей встрече.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.20.
Прогноз: 261 очко — именно столько было заброшено в первом матче дуэли между командами «Бостон» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют в результативный баскетбол и во второй игре серии.
Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 2.30.