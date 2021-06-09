«Юта»
Получив первый номер посева на Западе, «Юта» подтвердила статус фаворита в серии против «Мемфиса» (4-1).
Баскетболисты «Джаз» проиграли первую встречу без Донована Митчелла, но затем защитник вернулся в строй, и игра наладилась.
У подопечных Куина Снайдера была целая неделя для подготовки ко второму раунду. Впрочем, не все могли полноценно тренироваться. Так, Майкл Конли повредил подколенное сухожилие, из-за чего может пропустить первую встречу с «Клипперс».
«Юта» — четвертая по результативности команда НБА со 116 очками в среднем за игру и третья по пропущенным баллам со средним показателем в 107.
«Клипперс»
«Клипперс» вышли победителями из невероятной серии с «Далласом», выиграв седьмую игру со счетом 126:111.
Впервые в истории НБА после шести игр победы одерживали исключительно гости. И лишь накануне калифорнийцы прервали эту странную серию, когда забросили 50 процентов своих бросков с игры и выполнили 20 точных трехочковых.
Кавай Леонард возглавил «Клипперс» с 28 очками, 10 подборами и 9 передачами. У Маркуса Морриса было 23 очка, а у Пола Джорджа — 22 очка, 6 подборов и 10 передач.
Среди травмированных у «Клипперс» все еще значится Серж Ибака, повредивший спину.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.61, победа «Клипперс» — 2.30.
Если говорить о серии в целом, то команда Тайрона Лю имеет возможность побороться за проход в следующий раунд.
Однако первая игра, как нам кажется останется за «Джаз». Почему? Во-первых, они сыграют дома. Во-вторых, они будут хорошо отдохнувшими, в отличие от калифорнийцев, которые потратили слишком много сил на «Даллас». Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.90.
Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.70. Обе команды играют результативно в плей-офф, так что способны в сумме набрать гораздо больше.