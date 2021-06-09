Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джорджиньо ВейналдумТрансферный дайджест. 1-7 июня Луис ЭнрикеИспания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
  • 23:40
    • Сборная Германии разгромила команду Латвии в контрольном матче
  • 22:40
    • Вейналдум подписал контракт с ПСЖ
  • 21:46
    • В СМИ заявили об интересе «Зенита» к Видалю, его агент это опроверг
  • 20:56
    • Сборная Украины разгромила сборную Кипра
  • 18:03
    • Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и обыграл Музетти
  • 17:36
    • Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»
  • 17:19
    • Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА накладывать санкции на клубы Суперлиги
    Все новости спорта

    Справится ли «Юта» с уставшими «Клипперс»?

    «Юта» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 9 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донован Митчелл
    В среду, 9 июня, «Юта» примет «Клипперс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    Получив первый номер посева на Западе, «Юта» подтвердила статус фаворита в серии против «Мемфиса» (4-1).

    Баскетболисты «Джаз» проиграли первую встречу без Донована Митчелла, но затем защитник вернулся в строй, и игра наладилась.

    У подопечных Куина Снайдера была целая неделя для подготовки ко второму раунду. Впрочем, не все могли полноценно тренироваться. Так, Майкл Конли повредил подколенное сухожилие, из-за чего может пропустить первую встречу с «Клипперс».

    Все прогнозы на НБА

    «Юта» — четвертая по результативности команда НБА со 116 очками в среднем за игру и третья по пропущенным баллам со средним показателем в 107.

    «Клипперс»

    «Клипперс» вышли победителями из невероятной серии с «Далласом», выиграв седьмую игру со счетом 126:111.

    Впервые в истории НБА после шести игр победы одерживали исключительно гости. И лишь накануне калифорнийцы прервали эту странную серию, когда забросили 50 процентов своих бросков с игры и выполнили 20 точных трехочковых.

  • Трансферный дайджест. 1-7 июня
  • Кого «Пари Сен-Жермен» перехватил у «Барселоны», кто нужен Диего Симеоне в «Атлетико», купит ли «Динамо» знаменитого уругвайца и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Кавай Леонард возглавил «Клипперс» с 28 очками, 10 подборами и 9 передачами. У Маркуса Морриса было 23 очка, а у Пола Джорджа — 22 очка, 6 подборов и 10 передач.

    Среди травмированных у «Клипперс» все еще значится Серж Ибака, повредивший спину.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.61, победа «Клипперс» — 2.30.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Если говорить о серии в целом, то команда Тайрона Лю имеет возможность побороться за проход в следующий раунд.

    Однако первая игра, как нам кажется останется за «Джаз». Почему? Во-первых, они сыграют дома. Во-вторых, они будут хорошо отдохнувшими, в отличие от калифорнийцев, которые потратили слишком много сил на «Даллас». Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.70. Обе команды играют результативно в плей-офф, так что способны в сумме набрать гораздо больше.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рыбакина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венгрия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Юта» с уставшими «Клипперс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры