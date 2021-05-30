В воскресенье, 30 мая, «Олимпия Милан» сыграет с ЦСКА в матче за третье место Финала четырех Евролиги. Встреча, которая пройдет в Кельне на арене «Ланксесс», начнется в 18:30 по московскому времени. «Олимпия Милан» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия Милан»

«Милан» завершил регулярный чемпионат Евролиги на четвертом месте в турнирной таблице, записав на свой счет 21 победу и 13 поражений.

В первом раунде плей-офф итальянская команда с трудом прошла «Баварию». Она выиграла две домашние встречи (79:78 и 80:69), после чего дважды подряд уступила в Мюнхене (79:85 и 82:85). В решающей пятой игре подопечные Этторе Мессины все же сломили сопротивление соперника (92:89) и вышли в Финал четырех.

За путевку в финал «Милан» боролся с «Барселоной». Итальянская команда проигрывала 9 очков к большому перерыву, а в третьей четверти даже перехватила инициативу. Впрочем, концовка осталась за каталонцами (82:84).

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В плей-офф Серии А «Олимпия» не потерпела ни одного поражению и близка к выходу в финал.

ЦСКА

ЦСКА финишировал вторым в регулярном чемпионате Евролиги с 24 победами и 10 поражениями.

Первый раунд плей-офф сложился для «армейцев» идеально — они трижды подряд обыграли «Фенербахче» (92:76, 78:67 и 85:68) и вышли в Финал четырех.

В Кельне команда Димитрису Итудиса сразу же попала на «Эфес Пилсен», который считался фаворитом и оправдывал этот статус в трех стартовых четвертях, которые оставил за собой. Однако в заключительной 10-минутке москвичи включились и были очень близки к тому, чтобы вырвать победу, но сделать этого не удалось (86:89).

В чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА хоть и занял четвертое место, но уже вышел в финал, где сразится с УНИКСом.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа ЦСКА — 1.76, победа «Милана» — 2.06.

В регулярном чемпионате эти команды обменялись победами. В Италии победили «армейцы» (91:87 ОТ), а в России — подопечные Мессины (84:76).

В этот раз тоже можно ожидать напряженной борьбы, хотя нужно понимать, что матч за третье место — это далеко не финал. В нем баскетболисты могут себе позволить играть более расслабленно и красиво, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 164,5» за 1.90.

Также возьмем победу гостей. ЦСКА в полуфинале едва не выбил главного претендента на трофей, так что при должном настрое обязан выиграть у «Милана».