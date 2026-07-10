В World Tennis (бывшая Международная теннисная федерация, ITF) ответили по поводу участия российских спортсменов без ограничений в международных стартах.

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«Мы приняли к сведению заявление МОК и его рекомендации относительно участия российских спортсменов, которые будут рассмотрены в установленном порядке», — приводит ТАСС заявление пресс‑службы World Tennis.

7 июля исполком МОК рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

Запрет действовал с весны 2022 года, когда World Tennis отстранила российские команды от участия в командных турнирах и приостановила членство Федерации тенниса России. При этом ATP и WTA разрешали россиянам выступать в нейтральном статусе.