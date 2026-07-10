Финал Уимблдона‑2026 намечен на 11 июля в 18:00 (мск).

Барбора Крейчикова (чемпионка турнира 2024 года); Маркета Вондроушова (победительница 2023 года); Каролина Плишкова (финалистка 2021 года); Барбора Стрыцова (полуфинал‑2019); Люси Шафаржова (полуфинал‑2014); Петра Квитова (полуфинал в 2010 году и победа на турнире в 2014‑м); Каролина Мухова (финалистка Уимблдона‑2026); Линда Носкова (финалистка Уимблдона‑2026).

Спортсменки из Чехии, выходившие в полуфинал Уимблдона:

Таким образом, небольшая страна смогла установить новый рекорд английского мейджора по числу теннисисток, которые добирались до полуфинала: сейчас у Чехии — 8 различных представительниц.

В финале женского Уимблдона сыграют две представительницы Чехии — Каролина Мухова и Линда Носкова.

6.60

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