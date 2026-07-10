В финале женского Уимблдона сыграют две представительницы Чехии — Каролина Мухова и Линда Носкова.
Таким образом, небольшая страна смогла установить новый рекорд английского мейджора по числу теннисисток, которые добирались до полуфинала: сейчас у Чехии — 8 различных представительниц.
Ранее этим достижением владели США (6 спортсменок).
Спортсменки из Чехии, выходившие в полуфинал Уимблдона:
Барбора Крейчикова (чемпионка турнира 2024 года);
Маркета Вондроушова (победительница 2023 года);
Каролина Плишкова (финалистка 2021 года);
Барбора Стрыцова (полуфинал‑2019);
Люси Шафаржова (полуфинал‑2014);
Петра Квитова (полуфинал в 2010 году и победа на турнире в 2014‑м);
Каролина Мухова (финалистка Уимблдона‑2026);
Линда Носкова (финалистка Уимблдона‑2026).
Финал Уимблдона‑2026 намечен на 11 июля в 18:00 (мск).