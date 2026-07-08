Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в матче 1/4 финала Уимблдона-2026.

Новак Джокович globallookpress.com

Джокович (8-я ракетка мира) одолел представителя Канады (4-я ракетка мира) со счетом — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Игра продолжалась 5 часов 15 минут.

За весь матч Джокович допустил 6 двойных ошибок при двух реализованных брейк-поинтах. Оже-Альяссим сделал 29 эйсов и реализовал также 2 брейк-поинта.

После этого противостояния Джокович пробился в полуфинал Уимблдона-2026, где сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера (1-я ракетка мира).